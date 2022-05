Sommersaison 2022 beginnt erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An zwei Wochenenden starteten die ersten Mannschaften des SC Mengen in die Sommersaison 2022. Den Anfang machte die U18 Mannschaft, welche am 14. Mai ihr Debüt auf der heimischen Anlage gegen den TC Bad Saulgau 1 gab. Nach den Einzeln stand es 2:2, wobei das Team aus Mengen mit einem Satz Rückstand in die Doppel ging. Zwar konnte eines davon gewonnen werden, jedoch mussten die Spieler das andere Doppel abgeben, weshalb ein 3:3 Endstand aufgrund der Satzbilanz leider nicht für einen Sieg reichte.

Am selben Spieltag begann die Saison auch für die Damen 50, welche beim TC Sigmaringen 1 zu Gast waren. Nach den Einzeln konnte die Mannschaft durch zwei gewonnene Matchtiebreaks mit einer komfortablen 3:1 Führung in die Doppel starten. Dabei verloren sie knapp einen Matchtiebreak, konnten jedoch das zweite Doppel für sich entscheiden und gingen somit als Sieger vom Platz.

Einen ganz besonders guten Start erlebte die jüngste aller Mannschaften, die U15, bei ihrem allerersten Spiel ihrer Tennislaufbahn. Die sieben Mädchen und Jungen bestritten ihren ersten Spieltag am 20. Mai auswärts beim TC Bußmannshausen 1. Nach zwei gewonnenen Einzeln ging es bei den Doppeln um Sieg oder Niederlage. Der Trainingsfleiß der vergangenen Monate und die Motivation der Spielerinnen und Spieler zahlte sich aus und so konnten sie beide Doppel gewinnen und mit dem ersten Sieg in der Tasche stolz, mit bester Laune und stimmungsvoller Musik in ihrem Mannschaftsbus nach Hause fahren.

Dieser erfolgreichen Mannschaft wollten es an diesem Wochenende auch die U18 und die Damen 50 gleichtun, was ihnen auch gelang. Die U18 Mannschaft gewann in Fischbach 4:2 und auch die Damen 50 konnten ihr zweites Spiel der Saison souverän mit einem 5:1 gegen die SPG Berg/Blitzenreute/Ösch-Weingarten für sich entscheiden und das trotz krankheitsbedingter Ausfälle.

Für die weiteren Spieltage wünscht der Club allen Spielerinnen und Spielern weiterhin viel Erfolg, Freude und gutes Wetter!