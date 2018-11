„So leben, als ob heute der letzte Tag wäre“

„Wir haben mehr Zeit als jede Generation vor uns.“ - Mit dieser positiv stimmenden These ist Marcus Mockler, Journalist und mehrfacher Buchautor, in seinen Vortrag beim Männervesper in der Stadtmission Mengen eingestiegen. Weil Zeit dennoch verbreitet als Mangelware empfunden werde, legte der Referent dar, „wie wir unseren kostbarsten Rohstoff veredeln“.

Dabei konnte er sich auf umfangreiche Recherchen und Erkenntnisse stützen, die er in der Arbeit an Büchern zu den Themen Lebensplanung und Zeitmanagement gewonnen hat. Sämtliche Thesen untermauerte Mockler mit praktischen Beispielen sowie konkreten Tipps und ließ es auch an Humor nicht fehlen, sodass für eine gute Resonanz im voll besetzten Saal gesorgt war. Dies zeigte auch der angeregte Austausch der Männer im Anschluss an den Vortrag.

Einerseits sei die Lebenserwartung gestiegen und moderne Technik ermögliche beispielsweise bei der Nahrungszubereitung eine enorme Zeitersparnis, andererseits werde in unserer „Mega-Multi-Optionsgesellschaft“ viel von der „unwiderbringlichen Ressource“ verbraucht: die unzähligen TV-Programme, die durchgezappt werden wollen, das Internet, die schwer überschaubare Auswahl im Supermarkt und die im privaten Bereich angestrebte Perfektion – das immer up-to-date sein-wollen.

„Erfolg im Beruf ist zweitrangig“

Mockler, Leiter des Evangelischen Pressedienstes und Familienvater von acht Kindern zeigte fünf Stufen des Zeitmanagements auf, wobei die Effizienz (To-Do-Liste) ganz unten anzusiedeln ist – damit seien die meisten noch vertraut. Höher zu gewichten, aber nur selten erklommen werden die Stufen Effektivität (Zielorientiertheit), Potentialorientierung (Was passt zu mir), Work-Life-Balance (im Einklang mit Gesundheit, Familie und Beziehungen) und Shared-Life-Balance (Kultur des Vertrauens). „Welcher Mensch wird es auf dem Sterbebett je bereuen, dass er nicht mehr Stunden im Büro verbracht hat!“ – letztlich sei auch der Erfolg im Beruf zweitrangig.

Schließlich müsse man sich aber nicht nur fragen: Wie werde ich die nächsten drei sondern die nächsten 3000 Jahre verbringen, denn bis auf weltweit gesehen wenige Atheisten sei die Menschheit in allen Religionen davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. „Was ist, wenn das Leben, das wir in dieser Welt führen, Auswirkungen auf das Leben danach hat?“ Man solle, so Mockler, nie aufhören, Pläne zu machen, aber gleichzeitig auch so leben, als ob heute der letzte Tag wäre. Wer sagen könne: „Ich kann durch das, was Jesus für mich getan hat, versöhnt und beruhigt meinem Schöpfer entgegentreten und ich glaube fest daran, dass einem guten Leben mit Gott hier ein noch besseres in der Ewigkeit folgt“, der betreibe wirklich ein Zeitmanagement mit weitem Horizont.