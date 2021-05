So können sich Interessierte für Impfdosen bewerben

Weil in den vergangenen Wochen vermehrt Menschen aus anderen Kreisen Termine im Impfzentrum in Hohentengen erhielten, haben Landrätin Stefanie Bürkle und die Bürgermeister im Kreis beschlossen, spezielle Termine für Einwohner des Landkreises zu reservieren. Je nach Einwohnerzahl können die Gemeinden eine bestimmte Anzahl an Impfwilligen anmelden. Interessierte können sich dazu in bestimmten Zeitfenstern bei ihren Verwaltungen melden. Voraussetzung dafür ist, dass sie zu einer der drei Prioritätengruppen gehören und bereit sind, sich mit jedem Impfstoff impfen zu lassen. So werden die Termine in Mengen, Hohentengen und Scheer verteilt.

Mengen: Die Stadt Mengen kann Anmeldungen für 100 Impfdosen weiterleiten. Interessierte können sich ab sofort bis zum 27. Mai unter Telefon 07572/607501 oder per Mail an info@mengen.de auf die Liste setzen lassen. Vergeben werden die Termine nach dem Windhundprinzip: Die ersten 100, die die Kriterien erfüllen, werden von der Verwaltung ans Impfzentrum gemeldet und erhalten dann per Mail einen Termin innerhalb der darauffolgenden zwei Wochen. Anzugeben sind Name, Geburtsdatum, Adresse, Mailadresse und Telefonnummer. Die Bescheinigung über eine Impfberechtigung muss beim Termin im Impfzentrum vorgelegt werden.

Hohentengen: Auch das Rathaus in Hohentengen nimmt ab sofort bis Mittwoch, 26. Mai, Interessensbekundungen entgegen. Die Verwaltung hat sich entschieden, die 50 zugeteilten Termine unter den berechtigten Eingängen zu verlosen, um niemanden zu bevorteilen, der schneller reagiert. Bewerbungen bitte nur per Mail an brotzer@hohentengen-online.de, dabei unbedingt als Betreff „Impftermin“ angeben und folgende Daten nennen: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mailadresse, Impfberechtigung (Menschen unter 60 müssen einen Nachweis als Dokument anhängen). Das Los entscheidet, die Ausgelosten erhalten von der Gemeinde Bescheid und später vom Impfzentrum einen Termin.

Scheer: Im Rathaus in Scheer werden Anmeldungen ab Dienstag, 25. Mai, bis Freitag, 28. Mai, unter Telefon 07572/761611 entgegen genommen. Dort werden die notwendigen Daten abgefragt und die Auswahlkriterien genannt.

Wer über die Gemeinde keinen Termin erhält, sollte sich beim Hausarzt, anderen impfenden Ärzten oder der Hotline 116 117 bzw. www.impfterminservice.de um einen Impftermin bemühen.