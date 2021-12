So ist der Winterdienst in Mengen organisiert

Das Bauhof-Team der Stadt Mengen hat mit dem Winterdienst seit Anfang Dezember alle Hände voll zu tun. Insgesamt müssen 125 Kilometer Straßen sowie Geh- und Radwege geräumt und rutschsicher gemacht werden. Dafür stehen den Mitarbeitern sechs Fahrzeuge und zwei Handräumer für Brücken sowie Geh- und Radwege zur Verfügung. Zudem erhalten sie Unterstützung von einem Subunternehmen. Insgesamt werden rund 300 Tonnen Streusalz pro Wintersaison verbraucht.

Die insgesamt 20 Mitarbeiter und zwei Auszubildenden des Bauhofes sind in zwei Teams aufgeteilt, jedes Team hat eine Woche durchgehend Winterdienstbereitschaft. Je nach Witterung beginnt der Dienst für die Männer um 4 Uhr morgens. Wo begonnen wird, regelt ein Prioritätenplan. Demnach werden zunächst alle Haupt- und Gemeindeverbindungsstraßen sowie Fußwege, Brücken, Treppen, die Schulwege und Steigungen geräumt und gesalzen. Zu dieser ersten Priorität gehören auch die Zuwegungen zur Freiwilligen Feuerwehr Mengen, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Altenheims. Anschließend sind dann die Seitenstraßen und Parkplätze an der Reihe.

Im Winterdienst befinden sich sechs Fahrzeuge des Bauhofes, ein Subunternehmer mit Fahrzeugen und zwei Handräumer pro Team für Brücken und Gehwege. Die Traktoren und Fahrzeuge des Bauhofes räumen dabei eine Einsatzstrecke von etwa 83 Kilometern Straße und 17 Kilometern Gehwege. Die zusätzlichen Fahrzeuge des Subunternehmers haben eine Gesamtstrecke von 25 Kilometern Straße zu bearbeiten. Daraus ergibt sich ein Gesamtstreckennetz von 125 Kilometern, einfach befahren, das von Schnee und Eis befreit werden muss.

Bei den Einsätzen werden pro Winterdienstsaison etwa 300 Tonnen Streusalz verbraucht. 150 Tonnen sind vom freien Markt und 150 Tonnen bei einem Lieferanten eingelagert. Somit ist garantiert, dass keine Lieferengpässe entstehen. Zum Vergleich: Im Landkreis Sigmaringen beträgt das Streckennetz 845 Kilometer und es wurden im relativ milden Winter des Vorjahres neben 6300 Tonnen Streusalz etwa 1,5 Millionen Liter Sole, Feuchtsalz, zur Glättebekämpfung eingesetzt.

Da der Winter nun gerade erst richtig begonnen hat, kommen einige arbeitsreiche Wochen auf das Bauhof-Team zu. Um dieses enorme Pensum bewältigen zu können, müssen sie streng nach dem erläuterten Prioritätenplan vorgehen. Die Stadtverwaltung bittet daher auch um Verständnis bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Mengen, wenn Seitenstraßen erst später geräumt werden, denn die Hauptverkehrswege haben Priorität und die Mitarbeiter des Bauhofs können nicht zeitgleich alle Straßen und Wege bearbeiten. Sie sind aber immer dankbar für Hinweise auf öffentliche Gefahrenstellen und werden diese dann schnellstmöglich beseitigen.

Auch die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Hauseigentümer müssen ihrer Räum- und Streupflicht nachkommen, was auch ein Großteil der Mengener Bevölkerung laut Pressemitteilung der Stadt immer sehr zuverlässig erledigt. Dazu gibt die Stadt noch einige Hinweise: Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist nur bei besonderen Gefahrensituationen wie Eisregen, erlaubt; der Einsatz ist also so gering wie möglich zu halten.

Bei der Räumung der Privatgrundstücke und angrenzenden Gehwege ist darauf zu achten, dass der Schnee nicht in den öffentlichen Verkehrsraum, besonders nicht auf die Fahrbahn befördert wird. Dadurch kann eine erhöhte Gefahrensituation für alle Verkehrsteilnehmer (Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger) entstehen. Stattdessen sollte der Schnee nach Möglichkeit am Gehwegrand, auf Hofflächen oder in angrenzenden Grünflächen „gelagert“ werden. Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Dies muss im Bedarfsfall den Tag über wiederholt werden. Die Räum- und Streupflicht endet um 20 Uhr.