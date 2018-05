So geht es bei Familie Mozart zu

Im Bürgerhaus hat das Konzert der „Begegnung der Schulmusik“ stattgefunden. Volker Braig vom Staatlichen Schulamt freute sich, dass sich ein so großes Publikum eingefunden hatte. Die „Begegnung der Schulmusik“ ist eine Veranstaltung, in der mehrere Schulen ein musikalisches Programm präsentieren. Man spürte, die Schüler der Ablachschule, der Realschule, der Sonnenlugerschule aus Mengen und der Gräfin-Monika-Schule aus Scheer hatten sehr viel Spaß daran. Das Programm war originell, abwechslungsreich und unterhaltsam.

Den Auftakt des Programms übernahm der Chor der Ablachschule unter der Leitung von Denise Heissel. Rund 40 Schüler sangen vergnügt drei Lieder. „Hereinspaziert“ war ein herrlicher Start mit dem sie sich viel Applaus verdienten. Sprechgesang macht den Kindern viel Freude, besonders gern rappten sie „Das Raphuhn“.

Die Schüler der Klassen 2 und 4 der Musik-AG der Gräfin-Monika-Schule Scheer brachten ein szenisches Spiel auf die Bühne. Sie zeigten unter der Leitung von Hans-Peter Hirthammer und Alexander Speh wie es „bei Mozarts zuhause“ zuging. Vater Mozart liest die Zeitung, Leopold hilft der Mutter in der Küche, Nannerl möchte, dass Wolfgang mit ihr spielt, aber er sitzt am Flügel und komponiert schon die „Zauberflöte“. Der Schüler in barocken Kostüm gab auch eine Kostprobe von den Arien des Papagenos und der Königin der Nacht, was ihm tosenden Applaus einbrachte, und dirigierte das Singen des Chors. Der sang überzeugt und überzeugend das Lied „Singen macht Spaß“. Schulleiter Speh erklärte, die Schüler seien erstaunt gewesen, dass auf dem Plakat nur Grundschule Scheer stand und fragten, ob denn niemand wisse, dass ihre Schule „Gräfin-Monika-Schule“ heiße. Also sangen sie mit Begeisterung ihr Schullied, das Hans-Peter Hirthammer für sie getextet hat, als Zugabe.

Dynamische Tänze

Die Mengener Realschule brachte unter der Leitung von Heike Hermanutz und in Kooperation mit der Tanzschule Bianca Fackler Hip Hop Tänze und Zumba auf die Bühne. Die Schülerinnen der Klassen 6 bis 10 zeigten, dass sie viel Energie in den Proben investieren. Drei Gruppen traten auf. Strahlend und lässig tanzten sie eine Choreografie zum Lied „Can’t stop the feeling“. Mit Karohemden um die Hüfte gebunden tanzte die nächste Gruppe mit viel Dynamik. Sichtbar viel Spaß machte Zumba zum Lied „Sound Bang“.

Den Schlussakkord setzten die Sonnenlugerschüler der Klasse 5 und 6 mit einer Uraufführung. Für das Konzert hat die Cajongruppe, eine Kooperation zwischen Sonnenlugerschule und Musikschule, unter der Leitung von André Streich und Marcel Stumpp eine Eigenkomposition einstudiert. Aufmerksam und konzentriert präsentierten die Schüler das Stück „Groove Box 2018“. Souverän erzeugten sie die Spannung, die in den Rhythmen liegt und setzten sie die überraschenden Effekte um. Dafür gab es einen jubelnden Applaus. Braig dankte für das abwechslungsreiche und motivierte Konzert.