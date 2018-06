So einen Umzug hat Mengen noch nicht gesehen

Es soll ein Umzug werden, wie es ihn in Mengen noch nie gegeben hat, kündigen die Moritatensänger im Exklusiv-Interview mit der Schwäbischen Zeitung an. Sie feiern ihren zehnten Geburtstag, also ihr erstes Jubiläum. Die Moritatensänger sind eine freie Institution der Mengener Fasnet. „Wir sind freiberufliche Narren, sprich nicht Mitglieder der Zunft, so wie der Bundespräsident Deutschlands über den Parteien steht“, betonen die fünf Sänger. Sie seien Teil der Mengener Hausfasnet, sie genießen diese Unabhängigkeit. Nicht alles, was sie beim humorvollen Pressegespräch im Gasthaus Sonne sagen, muss tierisch ernst genommen werden. Die Moritatensänger haben nämlich ihre Rolle bereits eingenommen, erst an Aschermittwoch werden sie wieder zum bürgerlichen Ernst zurückkehren.

Seit zehn Jahren drehen sie ihre Runden durch die Mengener Wirtschaften, schauen auch mal nach Bad Saulgau rüber. Der Saulgauer Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller hat bei der jüngsten Hauptversammlung der Mengener Narrenzunft eingeräumt: „Den Mengenern neide ich ihre Moritatensänger. So etwas gibt es in Saulgau leider nicht.“ Diese Aussage ist von Bedeutung, weil Saulgau als konkurrierende Narrenburg gilt. Jedes Jahr singen die Moritatensänger ein paar satirische Strophen auf die Dorausstadt.

Aber zurück zum Jubiläumsumzug: Er beginne gegen 12 Uhr am ehemaligen Stadtarchiv (gemeint ist das Gartenhäusle). Es gehe rüber zum Gasthaus Lamm, dann über den Graben um die Stadt herum, am Alten Fuchs vorbei, rüber zum Hagmann Beck. „Vielleicht wirft er ein paar Brezele heraus“, hoffen die Moritatensänger. Es geht dann weiter zur Grabenmühle, zu den Enten an der Ablach. „Hoffentlich haben sie die roten Bändchen noch dran“, sagt einer der Sänger. Dann gehe es zur Holzbrücke. Die Narren dürfen nur in Kleinstgruppen über die Brücke wegen der Einsturzgefahr. Bürgermeister Stefan Bubeck, der seine Teilnahme am Umzug bereits zugesagt habe, werde diesen gefährlichen Übergang persönlich überwachen, oder diese Überwachung der Verkehrssicherheit dem Bauhof übertragen, sind sich die Moritatensänger einig. Für die Sicherheit des Umzuges sorgt die historische Feuerwehr.

Spontanes Mitlaufen ist erlaubt

Mehrere Gruppen haben ihre Teilnahme am Jubiläumsumzug wohl schon angedeutet, andere werden es aus der Zeitung erfahren, verraten die Moritatensänger verschmitzt: Zigeunergruppe, Gruppen der Hausfasnet, badische Gäste, eine Abordnung der Narrenzunft mit Ditzelede, Büttel, Bumbum, Löwen, Hexen, Räten samt Zunftmeister. „Bürgermeister Bubeck hat zugesagt, er bringt hoffentlich die Stadträte und die Verwaltung mit“, freuen sich die Sänger. Volker Lutz habe die musikalische Gestaltung zugesagt. Und natürlich dürfe jede kostümierte Gruppe spontan mitlaufen. Um 11.45 Uhr werden die Nummern ausgegeben, mitzubringen sei das eigene Täfele mit Buab oder Mädle.

Ziel des Umzugs ist das Wohnhaus von Brunhilde und Wolfgang Raiser an der Ablach. Die Moritatensänger sind unendlich dankbar für diese wahnsinnige Location. „Frau Raiser war die Rettung in der Not. In wochenlangen und intensiven Organisationsgesprächen haben wir zusammen den Empfang genauestens organisiert“, berichten die Moritatensänger lachend. „Bürgermeister Bubeck und Initiator unserer Gruppe Thomas Stehle werden eine Laudatio halten“, wünschen sich die Sänger. Sie gehen davon aus, dass ihnen eine besondere Auszeichnung verliehen wird. Auch stellen sie sich vor, dass es Klaviermusik gibt, den Pianisten bringen sie aus Baden mit. „Der Höhepunkt wäre, wenn Brunhilde Raiser im langen Abendkleid mit Schal ein Lied für uns singen würde“, träumen sie. Im Hause Raiser gibt es Hors-d´oeuvres. „Kuchen und Fasnetsküchle können gespendet und bis 10.30 Uhr zu Raisers gebracht werden.“ Um 15 Uhr ist der Empfang vorbei, die Moritatensänger werden beim Fasnetskaffee in der Sonne erwartet.

In diesem Jahr haben sie wieder Lieder gedichtet. Es geht um Stadt, Politik, Obrigkeit und Geschichten, die ihnen zugetragen wurden. „Wir übertreiben, machen Satire, sind aber nie beleidigend und verbreiten vor allem keine Fake News“, betonen sie. An der Fasnet müsse man lachen können, auch über sich selbst, sind sich die Moritatensänger einig.

Initiator und Gründer der Moritatengruppe war der damalige Zunftmeister Thomas Stehle. Er hatte die Jungs 2008 angesprochen und gesagt: „Ihr seid Chaoten, ihr könnt singen, euch brauche ich!“ Und schleppte sie kurzerhand am nächsten Tag ins Schloss Meßkirch, wo sie ihren ersten Auftritt als Moritatensänger hatten. Das Kreiskulturforum hatte die Veranstaltung organisiert, um die vielen Facetten des Fasnetsbrauchtums vorzustellen. Hintergrund war, dass bereits 1932 in einer Urkunde von einem Mengener Minnesänger die Rede ist, der bei den Fasnetsumzügen mitlief, erklärt Zunftmeister Michael Vogel. In den 1950er-Jahren hat Otto Bacher an den Heimattagen mit mehreren Sängern Moritaten gesungen.

Seit diesem Meßkircher Auftritt dichtet Andreas Pfau die Texte und studiert sie mit der Gruppe ein. In den zehn Jahren haben sie Vieles kritisch-satirisch verdichtet und ihrem Publikum unvergessliche Höhepunkte geschenkt. Es gab 2012 intern mal Streit. 2014 wollten sie sich fast auflösen, weil eine bitterböse Mail sie erreicht hatte. Manchmal haben sie in fast leeren Wirtschaften oder vor Leute gesungen, die nicht lachten. Doch haben sie immer weitergesungen und Jahr für Jahr Fasnet gemacht.

Die Sonne ist ihr Stammlokal. Der Wirt hatte sie 2010 eingeladen, beim Fasnetssamstagskaffee, der sehr eingeschlafen war, zu singen. „Wir haben defibrilatorische Fähigkeiten und haben den Fasnetskaffee zu neuem Leben erweckt. Wir sind die wahren Wirtschaftsförderer der Stadt“, konstatieren die Moritatensänger stolz. Ihren Ball haben sie am Fasnetssonntag in der Sonne. Sie singen aber auch im Feuerwehrhaus, beim VdK, beim Spielmobsball, beim Büttelball, in Wirtschaften am Auseliga Donnschtig und auf Auslandstour in Saulgau. „Bei uns weiß man halt nie, wann wir kommen, weil wir immer wieder in Lokalitäten hängen bleiben“, lachen die Sänger.