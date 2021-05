So bleiben die Einsatzkräfte bleiben während der Pandemie fit

Seit über einem Jahr ist auch der Übungsdienst der Feuerwehren pandemiebedingt stark eingeschränkt. „Trotz aller Widrigkeiten sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mengen weiterhin top motiviert und stehen für Einsätze bereit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mengen. Mit einer Teststrategie, einem Hygienekonzept sowie der Einteilung von Kleingruppen kann der Übungsdienst in der Feuerwehr eingeschränkt weiterbetrieben werden. In der mobilen Übungsanlage der Netze BW konnten sich 50 Atemschutzgeräteträger aus den Mengener Abteilungen in den vergangenen zwei Wochen wieder einem simulierten Wohnungsbrand stellen und unter sicheren Bedingungen eine sogenannte Heißausbildung oder auch eine Menschenrettung im Brandeinsatz üben. Insbesondere für junge, unerfahrene Einsatzkräfte ist so ein Training im Brandcontainer wichtig, um die Hitze und die visuellen Eindrücke zu erfahren, so dass man sich im Ernstfall auf seine Arbeit konzentrieren kann.