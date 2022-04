So blau waren früher die Donauwiesen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Kinder war es immer ein schönes Erlebnis, für die Mamma ein Sträußchen mit „Baurabüabla“ zu pflücken. Sie gehören zu den ersten Wildblumen im Frühjahr, die sich dafür eignen. Sie heißen im Volksmund Baurabüabla, weil die kleinen Blümchen in der Farbe und Form Ähnlichkeit hatten mit den Bauernbuben. Früher, vor vielleicht hundert Jahren, gab es zumindest im Oberschwäbischen eine Bauerntracht. Man konnte sie vereinzelt und zu bestimmten Anlässen noch bis in die sechziger Jahre sehen. Sie bestand aus einem weiten blauen hemdartigen Überwurf. Und weil die Blümchen so klein sind, waren es Büabla. Gemeint ist die kleine Traubenhyazinthe (Muscari botryoides). Sie kommt im zeitigen Frühjahr in mittleren Lagen auf verhältnismäßig nährstoffarmen Wiesen mit lockerem Boden vor und hat im Oberschwäbischen einen ihrer Verbreitungsschwerpunkte. Gerne wird sie von der ebenfalls früh erscheinende Roten Mauerbiene, einer Wildbienenart, und Hummeln besucht. Besonders die Donauwiesen waren blau, soweit man sehen konnte. Heute freut man sich schon, wenn man in der freien Landschaft da und dort noch einen blauen Punkt, Baurabüable sieht. Erfreulicherweise findet man sie inzwischen zusehends öfters, aber häufig als etwas üppigere Kulturform, in den natürlichen Blumenwiesen der Hausgärten und öffentlichen Grünanlagen.