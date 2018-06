Sexueller Missbrauch: Beide Angeklagte kündigen Geständnisse an

Sie haben Kinder mit Süßigkeiten, Alkohol, Drogen und Tabletten zu sexuellen Handlungen verführt und sie in 50 beziehungsweise 55 Fällen sexuell schwer missbraucht. Seit Mittwoch müssen sich die beiden angeklagten Männer im Alter von 51 und 59 Jahren vor der Zweiten Großen Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg verantworten. Über ihre Anwälte ließen sie zum Auftakt des auf drei Tage angesetzten Prozesses erklären, Geständnisse ablegen zu wollen.

In Handfesseln vorgeführt

Was den beiden aus der Untersuchungshaft in Handfesseln vorgeführten Angeklagten aus Mengen von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, erschütterte am Mittwoch die Zuhörer im Schwurgerichtssaal 3. In ihrer gemeinsamen Wohnung hatten sich die Männer die teilweise unter 14-jährigen Kinder gefügig gemacht, ließen sich von ihnen befriedigen und vergingen sich an ihnen. Über den Kindesmissbrauch fertigten sie Nacktfotos und -videos an. Die angebotenen Gegenleistungen wie Alkohol und Zigaretten wurden von den Opfern vor Ort konsumiert, in Einzelfällen haben sie auch Geld bekommen. Eingeschärft wurde ihnen, niemandem etwas von dem Geschehen zu erzählen.

Auf Betreiben der seit 6. März in U-Haft sitzenden Männer kam unter anderem ein elektrischer Massagestab mit Infrarotstrahler zum Einsatz. Sollten die Kinder und Jugendlichen die sexuellen Wünsche der Angeklagten nicht erfüllen, wurde ihnen gedroht, nicht mehr in die gemeinsame Wohnung der beiden kommen zu dürfen. Über ein Jahr trieben die Angeklagten mit den Kindern ihre Verbrechen, die sie die nächsten beiden Verhandlungstage einräumen wollen.

Fortgesetzt wird der Prozess am 17. und 26. September. Geladen sind fünf Zeugen.