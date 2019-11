Seit 70 Jahren den Chor bereichert

Das Herz der Kirche schlägt im Gottesdienst, das Herz des Gottesdienstes schlägt in der Musik, mit diesem Zitat vom Präsidenten des Cäcilienverbandes eröffnete die Vorsitzende Anne Löw die Cäcilienfeier des Ennetacher Kirchenchores. Sie begrüßte die Gäste, darunter auch ehemalige aktive Sänger als Ehrenmitglieder.

Die Vorsitzende war voll des Lobes über das Engagement der Chormitglieder, der Probenbesuch lag bei durchschnittlich 91 Prozent, wobei Brigitta Weinmann sowie Werner Hein bei allen Proben anwesend waren. Als Dank erhielten sie kleine Präsente, ebenso wie Chorleiterin Waltraud Marschall und Thomas Rapp, der immer zuverlässig die Orgelbegleitung und sporadisch die Vertretung für die Chorleiterin übernimmt. Gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Chorleiterin, Sängern und Vorstandschaft seien die Grundlage für eine erfolgreiche Chorarbeit im Ehrenamt, wird in einer Pressemitteilung erklärt.

Dies zeigte sich während 48 Chorproben und bei 15 Auftritten durch das Kirchenjahr, wobei das Adventskonzert, die Mitgestaltung des Weihnachtsgottesdienstes, die dreitägige Chorreise nach Südtirol mit der Mitgestaltung des Gottesdienstes in der Abteikirche in Muri Gries und auch das Singen auf dem Bussen Höhepunkte im Kirchenchorjahr waren. Auch die Geselligkeit wird während des Jahres gepflegt. Noch vor den Regularien der Versammlung nahm Pfarrer Einsiedler die Ehrungen vor. Er fand persönliche Worte für Elisabeth Schmidt, die seit 70 Jahren im Kirchenchor singt, Isolde Krezdorn und Maria Prinz, die seit 55 Jahren den Chor mit ihrer Stimme unterstützen und Klara Baumgärtner, die seit 50 Jahren den Chor mit ihrer Stimme bereichert. Sie erhielten alle den Ehrenbrief des Cäcilienverbandes und einen Ehrenbrief von Bischof Fürst. Auch Gertrud Knaus wurde für 45 Jahre und Sabine Hauser für 35 Jahre Singen im Chor geehrt. Klara Baumgärtner wurde in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. Alle erhielten noch Blumen und ein Geschenk der Kirchengemeinde. Pfarrer Einsiedler bedankte sich bei allen für ihren Einsatz und die Gabe, mit der Musik die ganze Gemeinde mitzunehmen. Die Chormitglieder ehrten alle Jubilarinnen mit dem Chorsatz „Singet dem Herrn ein neues Lied“.

Der Kassenbericht von Maria Prinz zeigte ein positives Jahresergebnis. Die Schriftführerin ließ in ihrem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren und Chorleiterin Waltraud Marschall lobte die Sänger für ihre Zuverlässigkeit und Ausdauer, da doch sehr viel Einsatz gefordert ist, um die vielfältigen Termine wahrzunehmen. Sie gab einen kleinen Ausblick über die geplanten Aktivitäten im neuen Jahr, doch zuvor soll das Konzert am ersten Adventssonntag als Höhepunkt im Chorjahr stattfinden. Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart bedankte sich im Namen der bürgerlichen Gemeinde für den Beitrag des Chores zum Gemeindeleben und erinnerte dankbar an den festlichen Gottesdienst zur 1200-Jahr-Feier im vergangenen Juli. Eberhart leitete dann über zur Wahl der gesamten Vorstandschaft.

In offener Wahl wurden Anne Löw als erste Vorsitzende, Gertrud Knaus als Stellvertreterin und Notenwartin, Maria Prinz als Kassiererin, die Kassenprüfer Werner Hein und Hans Wurzer und Roswitha Spiegelhalder als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt.