Seelen-Schorsch serviert den Gästen seit 45 Jahren seine Kreationen

Wer Seelen mag, muss den Schorsch einfach lieben. Seit 45 Jahren ist das Seelen-Häusle von Georg Offner in Ennetach ein Tor zu einer anderen Welt. Gastraum und Biergarten gleichen einem Museum, das von Jahr zu Jahr voller geworden ist. Der Wirt ist ein Unikat und denkt auch mit 75 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. „Ich brauche die Menschen um mich herum, die halten mich fit“, sagt er. Nehmen müssten sie ihn allerdings so, wie er ist. „Ich bin hier nämlich unkündbar“, sagt er lachend.

77 Seelen-Varianten auf der Karte

Gäste aus der Region und darüber hinaus schätzen die Gaststätte allerdings neben der großen Seelenauswahl - auf der Speisekarte gibt es gerade 77 Variationen der schwäbischen Köstlichkeit, die Seelen werden von der Bäckerei Neher in Rulfingen gebacken - vor allem wegen seiner urigen Gemütlichkeit und Schorsch selbst, der jeden Besuch zu einem Erlebnis macht.

Soll ich Tische etwa frei lassen und Leute nach Hause schicken. Georg "Schorsch" Offner

Einen Tisch im Vorfeld telefonisch reservieren? Das können die Leute gerne machen, dürfen sich aber nicht wundern, wenn zur Wunschzeit keine Plätze frei sind. „Soll ich Tische etwa frei lassen und Leute nach Hause schicken?“, fragt Schorsch mit großen Augen. „Das geht doch nicht.“ Lieber sollen alle ein wenig zusammenrücken.

Zusammenrücken gehört dazu

Die meisten Gäste würden das nach einem ersten Murren dann auch tun. „Wer das einmal erlebt hat, weiß, was ihn hier erwartet“, sagt Georg Offner. „Entweder hat er dann andere sympathische Gäste kennengelernt und einen schönen Abend verbracht oder er kommt halt nicht wieder.“ Das seien dann aber auch die Art von Besuchern, auf die er persönlich verzichten könne.

Zeit sollte man mitbringen

Überfliegt man die rund 150 Bewertungen, die das Seelen-Häusle bei Google bekommen hat, sehen die meisten in einem Besuch bei Schorsch eine willkommene und lustige Abwechslung. Dass man etwas mehr Zeit mitbringen muss, bis die Seelen serviert und am Ende abkassiert wird, nehmen die Gäste dabei gerne in Kauf.

Die Witzeleien, das Geschwätz und selbst die Nörgler haben mir gefehlt. Seelen-Schorsch

In der Zwischenzeit können die Bierkrugsammlung, die kleinen Römerfiguren an der Theke oder die Kunstwerke an der Wand begutachtet werden. Gerne wird auch für einen Schnappschuss im goldenen Thron Platz genommen.

Selbst die Nörgler haben gefehlt

Die Zeit der Corona-Beschränkungen sei für ihn hart gewesen, gibt Schorsch zu. „Die Witzeleien, das Geschwätz und selbst die Nörgler haben mir gefehlt“, sagt er. In seinen Augen sind viele Menschen nach der Corona-Zeit nicht mehr so unbeschwert wie sie es davor gewesen sind.

„Und jetzt haben wir die nächste Krise“, er verdreht die Augen. Seine Seelen kosten wegen der allgemeinen Preissteigerungen nun auch je einen Euro mehr, geheizt wird der Gastraum nach wie vor mit Holz. „Eine Seele und ein Getränk können sich die Menschen hoffentlich auch künftig noch leisten.“

Hört nicht auf Gerüchte, kommt vorbei. Seelen-Schorsch

Ein bisschen kürzertreten, das macht der Seelenschorsch seit einiger Zeit aber doch: Das Häusle hat nur noch mittwochs, donnerstags und freitags ab 18 Uhr geöffnet. Drei zuverlässige Mitarbeiter braucht er pro Abend aber trotzdem, um alle Bestellungen meistern zu können. Zwischen 18 und 21.30 Uhr würden immer alle auf einmal essen wollen.

„Ich bin total froh, dass meine Tochter Birgit mir hilft“, sagt er. „Wir sind ein eingespieltes Team, in dem jeder seine Aufgaben kennt und es keine großen Diskussionen gibt.“ Solange es diese Unterstützung gebe, mache er weiter. „Hört nicht auf die Gerüchte, kommt vorbei“, rät er. Und ein toller Tipp für Übernachtungsgäste seien die zwei Ferienwohnungen, die seine Tochter eingerichtet habe und bei Airbnb anbiete.

Einen Wunsch hat er doch

Was Wünsche zu seinem Jubiläum angeht, ist Schorsch bescheiden. „Aber wenn die Bürgerwache am Jahrtag einen kleinen Umweg zum Bürgerhaus nehmen und hier am Seelen-Häusle vorbeimarschieren würde, wäre das natürlich ein Traum“, verrät er. Zu den Stadtsoldaten gehört er nämlich auch schon ziemlich lange. „Wenn die Bürgerwache mich bei meiner Beerdigung zum Grab geleitet, habe ich ja selbst nichts mehr davon.“