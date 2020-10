Seit 20 Jahren bietet Weltladen in Mengen faire Waren an

Der Mengener Weltladen, der von 15 ehrenamtlich Engagierten der katholischen Kirchen geführt wird, kann in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern. Vor drei Jahren ist er aus dem Pfarrhaus in eigene Räume in der Pfarrstraße gezogen und sich damit so nachhaltig entwickelt wie sich das Interesse an fair gehandelten Waren ausgeweitet hat.

Peter Weiler vom Weltladen-Team ist von der Idee des fairen Handels und des Weltladens überzeugt. „Es soll beim Erzeuger so viel Geld ankommen, dass diese Menschen in ihren Kooperativen davon leben können“, sagt er. Ziel des fairen Handels sei es, „umsatzorientiert zu verkaufen und nicht gewinnorientiert“. Wer dafür Sorge tragen will, dass Menschen in ihrer Heimat Zukunft haben, kaufe darum in den Weltläden fairgehandelte Produkte ein. Walter Rapp (85) kauft seit der Eröffnung im Jahr 2000 Kaffee und Bananen im Weltladen ein. Denn „man wird nett bedient und spricht mit bekannten Menschen einige Worte. Nicht nur die Bananen sind die Besten, die man im Vergleich sofort herausschmeckt. Kein Kaffee ist so gut wie der aus dem Weltladen.“ Zudem unterstütze er mit seinem Einkauf ein lohnenswertes Ziel, denn „was hier eingenommen wird, wird wieder lokal gut angelegt“. So spendet der Weltladen in seinem Jubiläumsjahr 500 Euro für die Sanierung der alten pneumatischen Orgel der Martinskirche.

Maria Rädle (68), die für die Pension „Dorfstuben“ in Ennetach faire Milch und Kaffe im Weltladen kauft, will ihren Gästen Qualitatives bieten. „Die Menschen sollen in ihren Heimatländern soviel verdienen, dass sie gut leben können, mit den Böden und dem Wasser nachhaltig wirtschaften und ihren Kindern Bildungschancen ermöglichen“, sagt sie.

Felsenfest von der Stimmigkeit des fairen Handels überzeugt ist auch Roswitha Spiegelhalder (63). Für sie ist fairer Handel und Einkauf wohl etwas teurer, weil qualitativer, doch Entwicklungshilfe, die direkt ankommt und umgesetzt wird. „Die Kooperativen sorgen für Bildung und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.“ Sie vergleicht unser regional-lokal erzeugen und konsumieren mit dem fairen Handel. Vor allem sollen die Erzeuger von ihren Produkten leben können. So verkauft der Weltladen auch Ennetacher Bienenhonig, Bio-Apfelstaft der Gebrüder Heim und die faire Milch.

Petra Gruber (57) will vor allem faire Arbeitsbedingungen unterstützen. Sie weiß, dass „fair trade“ den Erzeugern das Doppelte des Weltmarktpreises zahlt. Wer im Weltladen einkauft, ermöglicht darum Fairness. Sie betont: „Ich kaufe hier gerne ein, weil sich freiwillig Menschen hier engagieren, um diese Waren zu verkaufen. Das finde ich toll!“ In dieser Woche gibt es im Mengener Weltladen eine Gutscheinaktion.