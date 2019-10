Seelsorgeeinheit soll neue Wege wagen

Dekan Peter Müller hat im Auftrag von Bischof Gebhard Fürst die katholische Seelsorgeeinheit „Effata. Ablach-Donau“ besucht, die von Pfarrer Stefan Einsiedler geleitet wird. Zu ihr gehören die Kirchengemeinden Liebfrauen Mengen, St. Cornelius und Cyprian Ennetach, St. Nikolaus Scheer, St. Petrus und Paulus Heudorf und St. Pelagius Blochingen. Im Abstand von fünf Jahren finden Pastoralvisitationen statt, bei der nicht nur die Pfarramts- und Vermögensverwaltung kontrolliert werden, sondern Seelsorge und kirchliches Gemeindeleben intensiv in den Blick kommen. Dieses Mal ist die Pastoralvisitation zugleich der Abschluss des Prozesses „Kirche am Ort - Kirche an vielen Orten gestalten“, der im Oktober 2015 begann.

Nach der Begrüßung durch Dekan Peter Müller gestaltete Pfarrer Stefan Einsiedler einen geistlichen Impuls. Darin wurde unterstrichen, wie wichtig es ist, dass die Wirtschaft wieder mehr der Gesellschaft dienen muss. Im Anschluss zeigt das Gleichnis vom Hauptmann aus Kafarnaum, welche heilsamen Kräfte der Glaube freisetzen kann und wie wichtig es für eine Gemeinde ist, eine Vision und Ziele zu haben. Abgerundet wurden die Gedanken durch ein neugeistliches Lied, das Pfarrer Stefan Einsiedler mit der Oboe begleitete.

Zukunftsfragen formulieren

Danach sahen sich Pastoralteam, Kirchengemeinderäte, Dekan Peter Müller und Dekanatsreferent Björn Held im katholischen Gemeindehaus Mengen den Pastoralbericht an. Dieser steht im Mittelpunkt des Austausches und wurde von den Kirchengemeinderäten zusammen mit dem Pastoralteam verfasst. Er beschreibt stichhaltig die geistliche Ausrichtung, das pastorale Profil und die zukünftigen Ziele der fünf Kirchengemeinden und der Seelsorgeeinheit. Zunächst stellten die gewählten Vorsitzenden ihre Kirchengemeinde vor. Dabei wurden nicht nur die jeweilige Kirchengemeinde mit ihren Gruppen beschrieben, sondern auch Stärken, Entwicklungen und Fragen im Blick auf die Zukunft der Pastoral benannt.

Dekan Müller griff verschiedene Aspekte des Berichts auf. Er lobte die Vielfalt an Gruppen und Aktivitäten in den Gemeinden. Jede Kirchengemeinde hat ihr besonderes Profil. Andererseits zeigt sich, dass die Kirchengemeinden mit ihrem ausgeprägten Ortsbewusstsein mittlerweile in verschiedenen Bereichen als Seelsorgeeinheit zusammengewachsen sind, einander einladen und voneinander profitieren können. Dekan Peter Müller ermutigt die Anwesenden, die „Fackel des Glaubens“ weiter in die Welt zu tragen, sich in der heutigen Zeit als Kirche nicht kleinreden zu lassen und auch neue, innovative Wege in der Pastoral zu wagen.

Im weiteren Austausch konnten die Anwesenden ihre Fragen und Anliegen mit Dekan Peter Müller besprechen und diskutieren. Die Bandbreite der Themen war groß: Dringlichkeit der Glaubensweitergabe, Wertschätzung der Ehrenamtlichen, Entlastung von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben, Glaubwürdigkeit der Kirche, Zahl der Neupriester und Zuschnitt der Seelsorgeeinheiten sowie Vernetzung von Dekanatsrat und Diözesanrat mit den Kirchengemeinden.