Seegoister bestätigen Vorstand und ehren langjährige Mitglieder

Die Seegoister Zielfingen hielten am Freitag, 3. Juni ihre ordentliche Generalversammlung im Narrenheim Rulfingen ab. Nach der Begrüßung blickte der Vorsitzende Thomas Ehl auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Sein Bericht sowie die nachfolgenden Berichte fielen deutlich kürzer aus als gewöhnlich. Aufgrund von Corona konnten die Seegoister nur wenige Vereinsaktivitäten durchführen. Besonders bedauert haben die Narren die erneute Absage der diesjährigen Fasnet, berichtete Ehl. Um so mehr freuen sie sich am ersten Augustwochenende vom 6. bis 7. August wieder ihr Denetenfest ohne Einschränkungen durchführen zu können. Auch der Wettstreit anderer Art soll dieses Jahr wieder stattfinden, bei dem jeder, der Lust hat, mit einer Fünfer-Mannschaft teilnehmen darf. Positiv blicken die Seegoister natürlich auch auf die Fasnet 2023, für welche sie bereits einige Einladungen erhalten haben.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde der Vorstand größtenteils wiedergewählt. Es gab lediglich eine Änderung. Dennis Breitenbach löst Benedikt Schönenberger als Beisitzer ab. In ihren Ämtern bestätigt wurde der Vorsitzende Thomas Ehl, der stellvertretende Vorsitzende Stephen Sonntag, die Schriftführerin Petra Ummenhofer, die Kassiererin Saskia Sommer, die Beisitzer Yannick Bosch, Robert Ummenhofer und Karsten Gutmann.

Die Seegoister nutzen die Generalversammlung, um langjährige aktive Mitglieder zu ehern. Für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Sandro Ummenhofer, Bastian Weiß, Benedikt Schönenberger und Carmen Neidhart-Ummenhofer geehrt. Seit 20 Jahre dabei ist Alexander Nosch. Den goldenen Ehrenorden gab es gleich für vier aktive Mitglieder, die seit 30 Jahren aktiv dabei sind: Albert Ehl, Renate Ehl, Benjamin Ehl und Thomas Ehl. Der Vorsitzende und auch sein Stellvertreter Stephen Sonntag hoben in ihren Ehrungsworten in besonderer Weise das aktive Mitgestalten des Vereinslebens durch die anwesenden Geehrten hervor. Alle seien nicht nur aktiv an Vereinsfesten dabei, sondern auch an Arbeitseinsätzen. „Auf aktive Mitglieder wie euch kann ein Verein bauen“, lobte Ehl. Renate Ehl, die seit 30 Jahren aktiv dabei ist, war 18 Jahre im Vorstand und davon 12 Jahre als Jugendleiterin für den Vereinsnachwuchs verantwortlich. Benedikt Schönenberger war insgesamt 8 Jahre im Vorstand und Thomas Ehl ist seit 14 Jahren im Vorstand und seit 6 Jahren Vorsitzender des Vereins.