Schutzkörbe ermöglichen Kiebitzen sicheres Brüten

Die Rede davon war mehrfach in den vergangenen Jahren, doch nun ist es offiziell: Der Elektronik-Markt Medimax schließt seine Türen in Sigmaringen für immer. Eine Sprecherin des Konzerns mit Sitz in Düsseldorf hat die Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag bestätigt. Mitte September wird der Elektronik-Markt den Standort Sigmaringen aufgeben. Der Eigentümer des Geschäftszentrums in den Käppeleswiesen, die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern, ist am Donnerstag von den Plänen informiert worden.