Schuppenbrand bedroht Nachbargebäude

Die Freiwillige Feuerwehr Mengen ist am Dienstag um 14 Uhr zu einem Schuppenbrand im Eschleweg in Ennetach gerufen worden. Das teilt die Feuerwehr mit. Als die alarmierten Einsatzkräfte mit dem Löschzug vor Ort eintrafen, stand der Holzschuppen bereits voll in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf zwei benachbarte Wohngebäude übergegriffen. Durch einen beherzten Löschangriff konnte der brennende Schuppen schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte aus Mengen und Ennetach konnten einen größeren Schaden an den benachbarten Gebäuden verhindert werden. Der Holzschuppen wurde jedoch komplett zerstört.