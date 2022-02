Schunk plant weiteren Neubau

Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie hat das Familienunternehmen Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG in den vergangenen zwei Jahren kräftig am Standort in Mengen investiert. Bei einem Ortstermin hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß über die Expansion-Pläne informiert. Wie einer Pressemitteilung aus seinem Wahlkreisbüro zu entnehmen ist, plant Schunk als nächstes den Bau einer modernen Betriebskantine.

Im Gespräch mit Geschäftsführer Markus Kleiner und Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck sei die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und dem mittelständischen Unternehmen deutlich geworden. Schunk habe sich so im Gewerbegebiet Grundstücksflächen für Erweiterungsbauten sichern können. Dort ist bereits ein neues Gebäude für Entwicklung und Produktion entstanden. „Das Unternehmen plant außerdem für das kommende Jahr den Bau einer modernen und attraktiven Betriebskantine“, heißt es in der Mitteilung. Das Familienunternehmen hat rund 3500 Mitarbeiter und ist mit 34 Ländergesellschaften auch international vertreten. 1945 wurde die Firma als Werkstatt gegründet, heute ist Schunk Weltmarktführer bei Greifsystemen und Spanntechnik

Thomas Bareiß betonte, wie wichtig solche Investitionen in die Heimat sind. „Jede Innovation ist ein Bekenntnis zum Standort und wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung. Es war beeindruckend, gemeinsam durch den neuen Gebäudekomplex zu laufen. Mittelständler wie Schunk sind elementar für unsere Heimat“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. „Markus Kleiner setzt auf den lokalen Standort und möchte diesen auch zukünftig weiter festigen. Ich bin begeistert von Unternehmen wie Schunk, die laufend nicht nur in Forschung und Entwicklung investieren, sondern auch in gute und motivierte Mitarbeiter. Dadurch hat es das Unternehmen geschafft, mit seinen Produkten am Weltmarkt führend zu sein.“ Dieser Erfolg sei nicht selbstverständlich, sondern auch einer guten Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu verdanken.