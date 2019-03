Schunk investiert in Mengen 30 Millionen Euro

In etwas mehr als einem Jahr wird das Unternehmen Schunk in Mengen seine Produktions- und Büroflächen nahezu verdoppelt haben. Auf einer Fläche von 12 000 Quadratmetern sollen in der Lothringer Straße eine weitere Produktionshalle sowie ein dreigeschossiges Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. 30 Millionen investiert das Unternehmen in die Erweiterung und die Ausstattung mit neuen Maschinen. Am Standort in Mengen sollen 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Spatenstich ist für den 4. April geplant.

„Neuentwicklungen werden derzeit im Gebäude der ehemaligen Bäckerei am anderen Ende des Gewerbegebiets getestet“, sagt Geschäftsführer Markus Kleiner. Dort befindet sich auch die Ausbildungswerkstatt. „Die Räume reichen nicht mehr aus, sodass wir nun alles auf einem Campus zusammenführen wollen.“ Neben Büros, Kommunikationszonen, Tagungsräumen und Kreativbereichen wird es Labore und Versuchseinrichtungen geben. „Wir brauchen Dauerprüfstände, mit denen wir testen, ob Spannmittel auch über ihre ganze Lebensdauer hinweg präzise und zuverlässig sind“, sagt Kleiner. Intern würden diese Prüfstände gern als „Folterkammern“ bezeichnet werden. Beim Bau legt die Unternehmensführung Wert auf „optimale Arbeitsbedingungen“, energieeffiziente Gebäudetechnik und ressourcenschonenden Umgang mit Energien. „Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema“, so Kleiner.

Weil das Unternehmen die Grundstücke ganz am Ende der Lothringer Straße und damit am Rand des Gewerbegebiets Niederbol besitzt, war es möglich, dass ein Teil der Straße entwidmet wird. „So können wir einen Glasverbindungsbau zwischen unserem Bestandsgebäude und der neuen Produktionshalle erstellen“, sagt Kleiner. Durch diese direkte Verbindung können dann Mitarbeiter und Materialien ungefährdet und trocken und mit wenig Aufwand von einem Gebäude ins andere gelangen. „Wir sind der Stadt und dem Gemeinderat sehr dankbar, dass wir diese Besonderheit realisieren können“, sagt Kleiner.

Verkehr nimmt die Saarstraße

Nachteile für andere Unternehmen, ihre Kunden und Lieferanten gebe es nicht. Über die Saarstraße können alle erreicht werden. Die Lothringer Straße ist bereits gesperrt, mit den Bauarbeiten wurde begonnen.

Vor allem Ingenieure und Techniker aus den Bereichen Mechanik, Elektromechanik, Elektronik und Software sowie CNC-Fachkräfte würden künftig in Mengen verstärkt eingestellt werden, so Kleiner. Aber auch Quereinsteiger könnten in der Montage gebraucht werden.

Dass Schunk in Mengen so wächst, führt der Geschäftsführer auf den Mehrwert der Schunk-Produkte zurück. „Mit unseren Spannmitteln und Komponenten verschaffen wir Anwendern einen so großen Vorsprung in puncto Wirtschaftlichkeit und Effizienz, dass immer mehr Unternehmen auf die Lösungen aus Mengen gesetzt haben“, sagt er. Die zunehmende Internationalisierung von Schunk bringe Aufträge aus der ganzen Welt nach Mengen. Im Hinblick auf den Aspekt Industre 4.0 sei es außerdem nur konsequent, dass in den kommenden Jahren ein umfassendes Portfolio an elektrisch gesteuerten und intelligenten Spannsystemen aufgebaut werden soll, um einen Beitrag zur Realisierung digitaler Fabriken zu leisten.