Schunk für innovatives Projekt ausgezeichnet

Mit dem Wettbewerb „Industrie 4.0-Talente“ zeichnet die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg innovative Projekte zur Digitalisierung der Ausbildung in der Industrie aus. Das Netzwerk prämierte das Unternehmen Schunk, das seinen Hauptsitz in Lauffen am Neckar und einen Standort in Mengen hat, für sein Projekt „Digitaler Zwilling in der Ausbildung“. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Hierfür entwickelten Auszubildende aus verschiedenen Bereichen gemeinsam vier digitale Zwillinge von computergesteuerten Fertigungsmaschinen. Diese können sie nun zum Programmieren in der Fertigung nutzen.

Die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg hat erstmals „Industrie 4.0-Talente“ im Bundesland gesucht. Das Familienunternehmen für Greifsysteme und Spanntechnik Schunk überzeugte die Jury mit seinem Projekt „Digitaler Zwilling in der Ausbildung“. Der neu ins Leben gerufene Wettbewerb zeichnet Unternehmen aus, die im Bereich Ausbildung auf innovative Lernformate, strukturierte Ausbildungsprogramme oder Umsetzungsprojekte mit Bezug zu Industrie 4.0 setzen. Mit dem Wettbewerb möchte das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg initiierte und geförderte Netzwerk die Umsetzung von Industrie 4.0-Projekten in der Ausbildung sichtbar machen. Seine Koordinierungsstelle ist beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Baden-Württemberg angesiedelt.

Auszubildende aus den Bereichen IT, Zerspanungsmechanik und Mechatronik bei Schunk erzeugten für das Projekt virtuelle Abbilder von computergesteuerten Fertigungsmaschinen (CNC-Maschinen) in Teamarbeit. Dazu spiegelten sie die Daten, Algorithmen und Sensoren der reellen CNC-Maschinen mit Hilfe ihrer Ausbilder auf selbstgebaute digitale Infoboards. Diese dienten bisher dazu, den Azubis Inhalte wie das Schunk-Intranet, die digitale Lernplattform MLS und das digitale Berichtsheft zugänglich zu machen. So entstanden zwei digitale Zwillinge für den Dreh- und zwei für den Fräsbereich, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die digitalen Zwillinge kommen nun in der Ausbildung zum Einsatz. Durch die vier zusätzlichen Maschinen können mehr Auszubildende an ihrer eigenen Maschine arbeiten, anstatt sich CNC-Maschinen zum Üben zu teilen, informiert das Unternehmen. Dank der virtuellen Kopien lernen die Auszubildenden zudem frühzeitig im realen Umfeld, ohne Angst vor Fehlern zu haben, denn selbst bei einer Fehlprogrammierung kann hier kein Schaden entstehen. Passt mit dem am digitalen Zwilling simulierten Programm alles, kann es später auf die reelle Maschine übertragen werden. Die mobilen digitalen Kopien ermöglichen auch das gegenseitige Lernen: Stehen CNC-Maschine und digitaler Zwilling nebeneinander, kann der fortgeschrittene Auszubildende an der CNC-Maschine dem Anfänger an der digitalen Kopie bei der Programmierung helfen, ohne sofort den Ausbilder hinzuzuziehen.

Am 22. Februar erhielt Schunk die Auszeichnung „Industrie 4.0-Talente“ bei einer digitalen Preisverleihung. Schunk ist damit einer der ersten Preisträger des Wettbewerbs. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg das Unternehmen auszeichnet.