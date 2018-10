Schulleiterin ist gerührt vom Engagement

Mit einem Konzert in der Kirche St. Ulrich in Rulfingen hat der Chor Akzente am Sonntag ein großes Publikum begeistert. Am Ende gab es einen stehenden Applaus. Die Sänger zeigten unter der Leitung von Frank Boos, wie breit ihr Repertoire ist, wie leidenschaftlich sie singen und wie engagiert sie sind. Singen bedeutet für den Chor Akzente nämlich auch, Gutes zu tun: Der Chor bat um Spenden für die tiergestützte Therapie auf dem Rulfinger Bauernhof von Andrea und Hubert Göhring. Vorsitzender Harald Hepp kündigte einen bunten breiten Bogen an Musikstücken an und erklärte, dass mitgesungen und mitgeklatscht werden dürfe.

Alle Plätze in der Kirche waren besetzt. Nur vorne im Chorraum gab es Licht. Chorleiter Boos spielte das erste Lied an und die rund 50 Sänger zogen singend ein. Der erste Teil des Konzerts war dem geistlichen Singen gewidmet. Chorleiter Boos setzte auf eine schlichte und wohlklingende Gestaltung sowie emotionale Akzente. Schon beim ersten Lied sprang der Funke über, das Publikum genoss die Intensität der Texte. „O Herr gib Frieden“, „Herr, ich komme zu Dir“ waren eindringliche Texte, die von einem wohltuenden Gottesbild und Gottvertrauen zeugten.

Lieder künden von Gott

Dann widmete sich der Chor Balladen unterschiedlicher Art. Die Intensität der Atmosphäre in der Kirche verdichtete sich danach mit weiteren religiösen und weltlichen Liedern, die von der Sehnsucht nach Gott, nach einem erfüllten Leben kündeten.

In der Mitte des Konzerts unterbrachen die Sänger und gaben Charlotte Mühl, Schulleiterin der Sigmaringer Lassbergschule, und Andrea Göhring Platz, um von ihrer Arbeit zu sprechen. Mühl berichtete, dass die Kinder vielfach in ihrer Motorik eingeschränkt sind und dass ihnen die Begegnung mit Tieren sehr gut tut. Sie dankte dem Chor und sagte, dass sie gerührt von der Unterstützung durch das Benefizkonzert sei. Andrea Göhring zeigte einen Film, der für die Landesschau gemacht worden ist. Man sah wie ein Mädchen Freude an der Begegnung mit den Ziegen, der Henne und der Kuh hatte. Die Wärme der Tiere entspannten sie. Es war ein sichtbar beglückender Moment. „Dieses Strahlen in den Augen des Mädchens zu unterstützen, freut uns sehr“, sagte ein Chormitglied.

Das Konzert ging mit Liedern aus Filmen weiter. Der Chor entführte sein Publikum in die kristallene Welt der Eiskönigin, in das Musical „Das Phantom der Oper“. Der dritte Teil des Konzerts stand unter dem Motto „Power“ und wurde mitreißend gestaltet. Das Publikum klinkte sich sofort mit Klatschen und Schnippen ein. Die geteilte Freude an den Liedern und an der Musik verdoppelte sich in den Herzen. Chorleiter Boos ließ das E-Piano schwelgen und rauschen, die Stimmen erfüllten den hohen Raum. Das Miteinander von Chor und Publikum beglückte und wurde zum Energie geladenen Start in die neue Woche. Am Ende brach ein jubelnder Applaus aus, der sich wie eine tosende Welle ausbreitete. Erst nach drei Zugaben konnten die Chormitglieder singend hinausziehen. Das Publikum stand nochmal auf, um mit Applaus für das schöne Erlebnis zu danken.