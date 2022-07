Schulklasse ziert Regale und Wände der Bücherei

Eine Ausstellung der besonderen Art ist seit Dienstag, 5. Juli, in den Räumen der Stadtbücherei Mengen zu sehen. Wunderschöne Lesekisten und Plakate zieren die Regale und Wände in der Bücherei, heißt es in einer Mitteilung. Die Klasse 4a der Ablachschule Mengen hätte diese im Rahmen von Buchpräsentationen angefertigt und die vorgestellten Bücher gleich dazugestellt.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 23. Juli zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen: Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr.