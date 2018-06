Schulfest entführt in „zauberhafte Welt“

Luftballonstart, Entenrennen, Bühnenprogramm, Spielstationen und mit Mario Richter sogar ein waschechter Zauberer und Entfesslungskünstler – Beim großen Schulfest der Ablachschule ist am Samstag, 7. Juli, zwischen 9.30 und 16 Uhr einige geboten. Es werden bis zu 1500 Besucher erwartet. Eingeladen sind nicht nur die Kinder und ihre Familien, sondern auch alle anderen Interessierten.

Die Vorfreude unter den Grundschülern steigt. Schließlich wird so ein großes Schulfest nur alle vier Jahre gefeiert. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Zauberhafte Welt“ und entführt die Gäste bei er Eröffnungsfeier, die um 9.30 Uhr in der Ablachhalle stattfindet, zur Familie Banks und ihrem Kindermädchen Mary Poppins. Die Kinder der Klasse 3a, der Schülerchor, die Zumba AG und die Cajon Gruppe haben laut Einladung „kleine Schnipsel aus dem großen Stück“ einstudiert und werden in einem Zusammenspiel aus Erzählung, Theater, Gesang und Tanz präsentiert.

Im Anschluss wird das Fest ab etwa 11 Uhr auf das Schulgelände an der Ablachstraße verlegt. Nach dem gemeinsamen Luftballonstart auf dem Schulhof können die Familien die unterschiedlichen Angebote wahrnehmen. Die Klassenlehrer der Ablachschule haben verschiedene Stationen organisiert, an denen die Kinder eine Aufgabe lösen oder etwas basteln können. Es gibt eine Floßfahrt auf der Ablach, einen Kettcar-Parcours und einen Barfuß-Pfad. Die Mitglieder des DRK schminken Wunden und die Feuerwehr lädt zum Kistenstapeln ein. Wer möchte, bekommt ein Glitzer-Tattoo oder oder kann sich im menschlichen Tischkicker versuchen.

Parallel dazu ist auf der Bühne immer etwas geboten. Mario Richter verzaubert die Gäste und es gibt Einlagen der Musikschule, Vorführungen im Tae-Kwon-Do und Judo sowie verschiedener Tanzgruppen. Neben dem Schulcafé gibt es auch eine Hawaii-Bar, Eis, Dinnetle und Wurstwecken, sodass niemand bis zum Entenrennen um 15 Uhr hungrig bleiben muss. Im Schulgebäude gibt es außerdem während des Fests eine große Ausstellung zu Motto „Zauberhafte Welt“ zu sehen.