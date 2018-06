Schulen gewinnen „Weg vom Auto“-Wettbewerb

Die Gewinner des von der Stadt Mengen ausgeschriebenen Wettbewerbs „Weg vom Auto“ stehen fest: Das Mengener Gymnasium und die Ablachschule teilen sich das Preisgeld von 1500 Euro, das zweckgebunden für Projekte zu „Verkehrssicherheit und Klimaschutz auf dem Schulweg“ ausgegeben werden soll. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Ziele des im Oktober vergangenen Jahres durch die Stadtverwaltung initiierten Wettbewerbs waren mehr Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg, weniger CO2-Ausstoß und einen Beitrag zur Gesundheitsförderung in der Stadt.

Die Qual der Wahl hatte die Jury am vergangenen Donnerstag dann aber wahrlich nicht. Drei Vorschläge, darunter zwei von der Ablachschule, waren bis Ende März eingereicht worden. Die Stadt hatte mit dem Wettbewerb Initiativen, Projekte und Projektideen auszeichnen wollen, die das Ziel verfolgen, den Autobring- und -holverkehr an den Mengener Schulen zu verringern. Da die Ablachschule auch den bereits bestens funktionierenden Laufbus aus Ennetach, bei dem Elternteile eine Schülergruppe zur Schule und zurück begleiten, in der Kategorie „bereits umgesetzte Projekte“ eingereicht hatte, entschied sich die aus Bürgermeister Stefan Bubeck, Iris Ege von der Energieagentur Ravensburg, dem Leiter des Polizeipostens Mengen Hans-Jürgen Buck, Elternvertreterin Britta Boes und Schulleiter der Sonnenlugerschule Joachim Wolf bestehende Jury, die anderen beiden Projekte gleichermaßen zu würdigen.

Marsch für Laufbushaltestellen

Im Januar organisierte die Ablachschule mit rund 350 Schülern unter dem Motto „Füße sind zum Laufen da“ einen Sternenmarsch zu sechs Laufbushaltestellen in Mengen und Ennetach. Das sind Plätze, zu denen die Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen können und von denen aus die Kinder gemeinsam das letzte Stück bis zur Schule laufen können. Diese Aktion diente zur Sensibilisierung zum Thema „zu Fuß zur Schule“. Schließlich halten vor allem bei schlechtem Wetter und zu den Stoßzeiten am Dienstag- und Donnerstagnachmittag besonders viele Elterntaxis vor der Ablachschule. Dass es im Mai zu einem Unfall vor der Schule kam, bei dem das betroffene Mädchen glücklicherweise nicht verletzt wurde, untermauert den Handlungsbedarf.

Das Gymnasium Mengen hat sich mit dem Fahrradtraining in der Klassenstufe 6 beworben, das laut Pressemitteilung darauf abzielt, dass die Kinder ihren Schulweg häufiger mit dem Rad zurücklegen und ein Training zur sicheren Radbeherrschung sowie einer vorausschauenden und rücksichtsvollen Teilnahme am Verkehr beinhaltet. Die Jury teilte das Gesamtpreisgeld zwischen den beiden Projekten auf, sodass nun sowohl das Gymnasium als auch die Ablachschule 750 Euro zweckgebunden für Verkehrssicherheit und Klimaschutz auf dem Schulweg verwenden können. „Wir haben uns schon die ersten Gedanken in der Arbeitsgruppe Sicherer Schulweg gemacht“, sagt Stefanie Klein, stellvertretende Schulleiterin der Ablachsschule.