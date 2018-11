Als Edwin Lerch im Oktober das St. Anthony Technical and Business Institut in Katende in Uganda besucht hat, das der Weltkreis der Mengener Liebfrauengemeinde seit drei Jahren finanziell unterstützt, ist er vor allem von der Arbeitsweise in der Ausbildungsschreinerei überrascht gewesen. „Dort wird gearbeitet, als würde es noch keine Elektrizität geben“, sagt er. Deshalb sollen die Mittel aus der diesjährigen Weihnachtsaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ auch für eine bessere Ausstattung verwendet werden.

„Die jungen Männer haben in der Werkstatt keine Maschinen, die mit Strom betrieben werden“, sagt Lerch. Stattdessen würden Handbohrer, Bogensäge und Fuchsschwanz zum Einsatz kommen. „Die Hocker und Stühle, die gefertigt wurden, als ich vor Ort war, konnten sich aber durchaus sehen lassen.“ sagt er. Ähnlich veraltet hätten die Arbeitsbedingungen auch bei den Schneidern, den Automechanikern und den Friseuren ausgesehen. Die Schule, die derzeit von 125 jungen Männern und Frauen besucht wird, ist zwar vorläufig für die Abnahme von nationalen Prüfungen akkreditiert, muss aber bis 2020 nachbessern, um die Erlaubnis zu behalten, so Lerch.

Die Maßnahmenliste ist lang

„Die Wunschliste, die wir von Pfarrer Robert Galiwango bekommen haben, ist allerdings so umfangreich, dass wir in Mengen zunächst gar nicht wussten, womit wir anfangen sollten“, sagt Pfarrer Stefan Einsiedler. Der Weltkreis habe sich deshalb von Lerchs Reise nicht nur einen Einblick in den Schulalltag, sondern auch eine Priorisierung der Dinge gewünscht, die die Schule braucht. Lerch griff deshalb zu einem besonderen Mittel, um an die Informationen aus erster Hand zu kommen. „Ich habe die jeweiligen Ausbildungsleiter gefragt, was sie sich für ihren Unterricht wünschen würden, wenn ich ihnen als Fee drei Anschaffungen herzaubern könnte“, erzählt er. So sei eine deutlich kürzere Liste entstanden, die sich am direkten Bedürfnis der einzelnen Klassen orientiere. Dazu gehören etwa besagte Sägen, Bücher für den Matheunterricht, Spülbecken für die Friseure, Öfen für den gastronomischen Bereich und eine Maschine zur Erstellung von Gussformen für die Ziegelherstellung. Insgesamt haben die Gegenstände auf der Liste einen Gegenwert von rund 26 000 Euro. „Vielleicht können wir ja für einzelne Posten Sponsoren finden“, sagt Alfons Rapp, der gern bei der Vermittlung hilft. Die sanitären Anlagen, allem voran die Toiletten, seien ein weiterer großer Investitionsposten. „Für die werden wir mit dem Weltkreis Spenden sammeln“, sagt Pfarrer Einsiedler.