Mengenerin gewinnt Preis für Schuh aus Feuerwehrschläuchen, Autoreifen und Jeans

Eigentlich schien die berufliche Zukunft der kleinen Anna Allmaier schon beizeiten vorgezeichnet. Aufgewachsen in der elterlichen Werkstatt zwischen Leder und prähistorisch anmutenden Maschinen, stand für sie schon früh fest, dereinst als Schuhmacherin in die Fußstapfen von Papa und Opa treten. Doch dann kam die Pubertät, die Interessen verschoben sich und plötzlich fand sich der Polizistenberuf ganz oben auf der Wunschliste. Nur eines war von vorneherein klar: Studieren war nicht ihr Ding.

Ausbildung zur Rettungssanitäterin im FSJ

Dabei hatte sie 2019 ein durchaus respektables Abi hingelegt. Doch wie für so viele ihrer Klassenkameraden war die Fülle der Möglichkeiten noch so unüberschaubar, dass sie sich erst einmal für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei den Maltesern in Sigmaringen entschied, wo sie erst zur Rettungshelferin und dann zur Rettungssanitäterin ausgebildet wurde.

In dieser Zeit wuchs die Erkenntnis, dass ihr Berufsziel irgendwas mit Menschen zu tun haben musste, denn der Umgang mit den Patienten und Angehörigen vermittelte ihr das Gefühl, gebraucht zu werden und qualifizierte Hilfe leisten zu können.

In die Fußstapfen von Vater und Großvater

Als sich das FSJ seinem Ende näherte, fügte sich im Hinterkopf das eine zum anderen: Hilfe leisten, mit Menschen umgehen, praktische Arbeit, Schuhe – warum also nicht eine Ausbildung zur Orthopädie-Schuhtechnikerin beginnen?

Bei Vater Ralf rannte sie mit ihrem Wunsch offene Türen ein und er unterstützte ihr Vorhaben tatkräftig. So begann im Herbst 2020 mit 28 Mitschülern aus Hessen und Baden-Württemberg eine dreieinhalbjährige Lehrzeit mit Blockunterricht an der Berufsschule in Stuttgart.

Alles aus Recyclingmaterial

Mit viel Herzblut stürzte sich Anna Allmaier in ihr neues Lebensprojekt und spürte bald schon, dass das, was sie da machte, das Richtige war. Gegen Ende des ersten Lehrjahres wurde sie auf einen deutschlandweiten Wettbewerb des Lederwarenverbands aufmerksam, den „Junior Award“ für Auszubildende und Design-Studenten.

Die Ausschreibung forderte das Design und die Herstellung eines Paars Schuhe aus gebrauchten Materialien. Ihr Interesse war sofort geweckt und mit großer Begeisterung machte sie sich an die Arbeit. Von der Mengener Feuerwehr organisierte sie sich einen ausgedienten Wasserschlauch als Obermaterial, von einem befreundeten Kfz-Mechaniker einen alten Autoreifen als Sohle und von ihrem Bruder Simon eine zerrissene Jeanshose als Innenfutter.

Nach einigem Herumtüfteln war das Schuhpaar fertig und wurde eingesandt.

Ihre Erwartungen waren nicht sonderlich hoch, stand sie doch erst am Anfang ihrer Ausbildung. Doch wider Erwarten flatterte bald schon Post von der Prüfungskommission in den Briefkasten, mit der Nachricht, sie habe den mit 500 Euro dotierten Sonderpreis gewonnen.

Freudig erregt fuhr sie zur Schuhmesse in Düsseldorf, wo ihre Arbeit bei der Preisverleihung in den höchsten Tönen als kreativ, innovativ und fachgerecht gelobt wurde.

Schon klopft ein Hersteller an

Das wäre ja nun für das Ende des ersten Lehrjahres schon mal ein unglaublicher Erfolg gewesen, doch das Märchen wartete noch mit einem überraschenden weiteren Kapitel auf. Kurz nach dem Wettbewerb erreichte Anna die Anfrage eines renommierten deutschen Bequemschuh-Herstellers, ob sie nicht Lust hätte, eine Sandale für das Unternehmen zu designen.

Jetzt hatte sie richtig Blut geleckt, sie nahm die Herausforderung an und bald schon konnte sie der Firmenleitung einen ersten Entwurf präsentieren. Das ästhetische Design und die orthopädische Konzeption stießen auf große Begeisterung.

Anna kann es kaum glauben – demnächst könnte ihre Sandale in Serie vom Band laufen.

Dirigieren und Lastwagen fahren

Doch ihr Herz hängt nicht nur an Schuhen. Anna musiziert seit vielen Jahren als Saxofonistin bei der Stadtkapelle Mengen, hat alle Lehrgänge bis zur D3-Prüfung erfolgreich abgeschlossen und außerdem bei Dr. Ralf Uhl einen Dirigentenkurs absolviert.

Sie ist auch weiterhin für die Malteser tätig sowie als Helferin vor Ort in Mengen mit etwa fünf Einsätzen pro Woche. Aus diesem Grund hat die zierliche junge Frau auch kürzlich gemeinsam mit ihrem Bruder den LKW-Führerschein gemacht – Anna für den Rettungswagen, Simon für die Feuerwehr.

Meisterschule ist anvisiert

Gleich im Anschluss an die Ausbildung will Anna mit der Meisterschule beginnen. Sie ist fest entschlossen, das etwas angestaubte Image des Schuhmachers mit frischen Ideen aufzupolieren und mit ihrem Enthusiasmus auch potenzielle künftige Mitarbeiter anzustecken, die auch in dieser Branche händeringend gesucht werden.

Stammkunden fragen nach Terminen mit Anna

Mit der Kundschaft kann sie jetzt schon recht gut. Vater Ralf erzählt mit einem Augenzwinkern, dass einige seiner Stammkunden mittlerweile direkt nach einem Termin mit Anna fragen. Damit geht für ihn der Traum in Erfüllung, das Familienunternehmen erfolgreich an die vierte Generation weitergeben zu können.