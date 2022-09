Schockanruf endet bei echter Polizei

Glücklicherweise bei der echten Polizei ist ein Schockanruf am Montagvormittag in Mengen geendet. Eine 56-Jährige hatte zuvor den Anruf einer Unbekannten erhalten, welche sich am Telefon als Tochter der Angerufenen ausgab und ins Telefon heulte, dass sie einen Unfall gehabt habe. Nachdem die 56-Jährige nachfragte, was genau passiert sei, wurde das Telefon an einen angeblichen Polizeibeamten weitergegeben, welcher in gutem Deutsch erklärte, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe und nun bei der Polizei sei.

Völlig außer sich fragte die Angerufene daraufhin, ob sich die Tochter bei der Polizei in der Lindenstraße – der Anschrift des Polizeipostens Mengen – befinden würde, was der Anrufer bejahte. Daraufhin brach die völlig verängstigte Frau das Telefonat ab mit dem Hinweis, sofort selbst zur Polizei zu kommen. Erst als die 56-Jährige persönlich bei den Beamten des Polizeipostens vorsprach, konnten diese den dreisten Betrugsversuch erklären und die Frau beruhigen, dass nichts passiert sei. Gleichzeitig leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs ein.

Die Polizei warnt zum wiederholten Male vor dieser Betrugsmasche. Gerade in jüngster Zeit treten diese sogenannten Schockanrufe im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg wieder gehäuft auf. Durch geschickte Gesprächsführung setzen die Täter dabei die Opfer am Telefon so massiv unter Druck, dass diese im schlimmsten Fall die vorgegebenen Geschichten glauben und zur Abwendung vermeintlicher Gefängnisstrafen teils hohe Geldbeträge oder Wertsachen an die Täter übergeben. Daher rät die Polizei, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. Die Polizei verständigt Angehörige nur persönlich und nie per Telefon.