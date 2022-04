Schnelltestzentrum in Mengen schließt Ende Mai

Das Schnelltestzentrum Probelokal Stadtkapelle Mengen ändert ab Mai, seine Öffnungszeiten. Diese sind Montag bis Samstag, 8 bis 11 und 15 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Am Sonntag, 1. Mai, und Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), ist die Teststation geschlossen. Ab Sonntag, 15. Mai, wird das Drive-In Angebot eingestellt, die Teststation ist jedoch weiterhin fußläufig vom Mühlgässle her erreichbar. Am Dienstag, 31. Mai, ist der letzte Testtag am Schnelltestzentrum Probelokal Stadtkapelle, die Station wird danach geschlossen. Grund dafür ist die gesunkene Nachfrage nach Corona-Schnelltestangeboten. Weitere Informationen zu dem Ablauf am Testzentrum sowie erforderliche Dokumente finden Sie auf www.mengen.de.