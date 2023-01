Schneiderhan spricht beim Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang der Stadt Mengen findet am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach statt. Zwei Jahre lang hatte es diesen traditionellen Start ins Jahr mit Reden und Ehrungen aufgrund der Corona-Pandemie und den mit ihr einhergehenden Beschränkungen nicht gegeben.

Was macht Angst, was Mut?

Nach der Begrüßung von Bürgermeister Stefan Bubeck und Musik von der Musikkapelle Rulfingen wird Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr a. D. die Festrede halten. Er hat sie unter den Titel „Eine Krise folgt der anderen - was macht Angst, was macht Mut“ gestellt. Der Empfang soll außerdem engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu guten Gesprächen und Austausch geben.

Bürger werden geehrt

Bürgermeister Stefan Bubeck wird außerdem wieder einige Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl der Stadt verdient gemacht haben, mit der Verdienstmedaille der Stadt ehren.

Betreuung wird angeboten

Im Anschluss an die Feier findet im Foyer des Bürgerhauses ein Stehempfangs statt. Während des Neujahrsempfangs wird in der Zeit von 10.15 bis 12.30 Uhr in den Räumen des Heimat- und Narrenvereins Ennetach im Untergeschoss des Bürgerhauses eine Betreuung für Kinder von drei bis zehn Jahren angeboten.