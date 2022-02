Schlösser feiert 860 Jahre Betriebszugehörigkeit

Im Laufe des letzten Jahres wurden bei der Firma Schlösser in Mengen 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue zum Unternehmen geehrt.

Die Ehrung der Jubilare hat bei der familiengeführten Firma Schlösser lange Tradition. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Als Anerkennung und Symbol der Wertschätzung wurde jedem Jubilar an seinem jeweiligen Jubiläumstag eine Urkunde zusammen mit einem kleinen Präsent überreicht. „Ein treuer Mitarbeiterstamm ist etwas sehr Wertvolles und Wichtiges für uns“, sagte Geschäftsführer Reinhard Adams. „Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ganzem Herzen für ihre Loyalität und ihr Engagement über all die vielen Jahre hinweg. Sie alle tragen maßgeblich zum Erfolg der Firma Schlösser bei“, honoriert Adams die Leistung der Jubilare. Insgesamt bringen es die Jubilare auf 860 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Die Jubilare: Roswitha Zaparty ist dem Unternehmen schon ein Leben lang treu und wurde für stolze 45 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

Für 35 Jahre Treue bedankte sich die Geschäftsleitung bei Walter Boden, Carmen Elsen, Volker Rauch und Petra Sautter, für 30 Jahre bei Lucia Baur-Schuhmacher, Helmut Harsch, Albert Kazimirski, Lothar Sauter, Burhan Duyar, Volker Gressel, Ersin Karabulut, Jürgen Reiss und Bernd Widmann.

Das 25-jährige Jubiläum feierten Thomas Blender, Jean-Yves Joubert und Siegfried Widmann, 20-jähriges Jubiläum feierten Andrea Briggmann, Peter Burth, Werner Flaisch, Nicole Jäger, Rolf Krall, Sergej Nowakowski, Beate Samuel Gabriel und Willi Vogel.

Ihr zehnjähriges Jubiläum bei der Firma Schlösser feierten Simone Arnold, Denis Fischer, Lucas Gieler, Jochen Hübschle, Andrey Kreps, Michael Miller, Herbert Müller, Vitali Pavlenko, Stefanie Roschak-Sauter, Katja Rothenhäusler, Philipp Rudnik, Tatjana Schmidt, Antje Scholz, Franck Schwertz, Karoline Siegel, David Springer und Marc Zielinski.