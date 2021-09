Schlepperfreunde treffen sich in Rulfingen

Die Rathaushockete mit Oldtimertreffen in Rulfingen kann in diesem Jahr wieder in gewohnter Manier stattfinden. Alle Oldtimer- und Schlepperfreunde aus nah und fern sind aufgerufen, ihre Schätze aus der Garage oder Scheune zu holen und am Sonntag, 5. September, in den Mengener Ortsteil zu kommen. Ab 10 Uhr werden sie auf dem Platz am Vereinsheim in der Ortsmitte von den Rulfinger Vereinen empfangen. Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk. Der große Schirm wird aufgestellt und die Musiker der Musikkapelle Krauchenwies spielen um 10.30 Uhr zum Frühschoppen auf, an den sich ein Mittagstisch anschließt. Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen, Autos und Motorräder starten dann um 14.30 Uhr zu einem Korso, der sie durch die Mengener Innenstadt und wieder zurück führt. 150 Anmeldungen gibt es schon. Zur Teilnahme können sich Interessierte auch noch am Veranstaltungstag kurzfristig entschließen. Kaffee und Kuchen mit musikalischer Untermalung der Musikkapelle Fedhausen/Harthausen sowie ein Vesper sind ebenfalls eingeplant. Für Kinder wird es verschiedene Spielangebote geben.