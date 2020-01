Schlechter Untergrund als Ursache

Ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter dem Sportverein Ölkofen, gleichzeitig das 56. Jahr des Bestehens. Auf das hat der Vorsitzende Kurt Schlegel in seinem Bericht im Rahmen der Jahreshauptversammlung noch einmal zurückgeblickt.

Bei den Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder Matthias Löffler als stellvertretender Vorsitzender und Andreas Unger als Schriftführer einstimmig bestätigt. Wiedergewählt wurden als Spielausschussvorsitzende Oliver Lenkeit und Daniel Gabra. Stephan Bruggesser, Peter Fischer und Oliver Lenkeit wurden als Ausschussmitglieder bestätigt. Neu sind in diesem Michaela Stöckler, Anna-Lena Ziegler und Selina Klein. Neuer Seniorenleiter ist Klaus Löffler, Thomas Löffler und Simone Hepp wurden als Kassenprüfer bestätigt. Zum Jugendleiter wurde Paul Gabra gewählt. Seine Stellvertreter sind Nico Irmler und Jan Krause. Neuen Leiterin der Nordic-Walking-Gruppe ist Selina Klein.

Sportlich konnte der Vorsitzende Kurt Schlegel, den Blick auf die aktive Mannschaft in der Kreisliga B gerichtet, von einer Berg- und Talfahrt berichten. Nach einer guten Rückrunde der Saison 2018/19 verpasste die Mannschaft knapp die Relegatio. In der aktuellen Saison blieb die Mannschaft - personell arg gebeutelt - deutlich unter den Erwartungen. Neuer Trainer in der Rückrunde ist Tayfun Uzunpolat.

Mit dem Jugendbereich zeigte er sich zufrieden. Alle Altersklassen wurden zum Spielbetrieb gemeldet. In den älteren Jahrgängen spielt der SV Ölkofen in Spielgemeinschaften mit dem SV Hohentengen und den SF Hundersingen. Stolz ist der SV Ölkofen auf das alljährliche Jugendturnier. Außerdem runde eine Nordic-Walking-Abteilung und eine Frauenturnabteilung sowie die Sport-für-Ältere-Sparte das sportliche Angebot ab. Im Sommer wurde außerdem erstmals eine Frauenfußballmannschaft zum Spielbetrieb gemeldet.

Mit vielen außersportlichen Veranstaltungen (Alteisensammlung, Fasnetsparty, Sommerfest) finanziere der Verein den Sportbetrieb. Mit dem Bürgerball, der Skiausfahrt, der Mai-Wanderung, dem Dorfcup, dem Vereinsausflug und dem Vereinshallenturnier werde dem geselligen Teil Rechnung getragen.

Humorvoll blickte Schriftführer Andreas Unger zurück. Kassierer Stefan Brey konnte der Versammlung von großen Bewegungen auf dem Vereinskonto im abgelaufenen Jahr berichten, vor allem weil das Hauptspielfeld saniert wurde. Diese begann im Sommer (die SZ berichtete). Die geplanten Kosten hätten sich durch die schlechte Beschaffenheit des Untergrundes stark erhöht, auf nunmehr 380 000 Euro. Um diese Kosten zu stemmen, hat der Verein das Rasenpatenschaftsprojekt ins Leben gerufen.

Auch Monika Rauch, Leiterin der Nordic-Walking-Gruppe blickte vergnüglich auf ein interessantes Jahr zurück. Die Seniorensparte habe sich deutlich verjüngt, die Beteiligung an der AH sei gut. Dagegen gab es in der Gruppe Sport für Ältere im vergangenen Jahr keinen Trainingsbetrieb, weil ein Übungsleiter fehlte.

Der stellvertretende Bürgermeister Peter Löffler zeigte sich erfreut über die humorvollen und interessanten Jahresrückblicke der Abteilungen. Er zeigte sich beeindruckt von den Zahlen, die der Kassierer vorgetragen habe. Dies sei bemerkenswert für so einen kleinen Ort. Ölkofen sei aber auch die aktivste Teilgemeinde der Göge, so Löffler. Das Vereinsleben sei ein wichtiges Gut und werde daher von Seiten der Gemeinde hoch angesiedelt. Darum habe man auch einen zusätzlichen Zuschuss zur Platzsanierung bewilligt. Hierfür dankte Löffler seinen Gemeinderatskollegen.