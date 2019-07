Schlösser verabschiedet Prokuristen

Für Willi Frik beginnt nach mehr als 36 Jahren bei der Firma Schlösser in Mengen ein neuer Lebensabschnitt. Mit einer Feierstunde würdigten zahlreiche Mitarbeiter, Kollegen, der Betriebsrat sowie die Geschäftsleitung und die Gesellschafter die beruflichen Leistungen des langjährigen Vertriebsleiters und Prokuristen.

In seiner Ansprache skizzierte Geschäftsführer Reinhard Adams die beruflichen Stationen von Willi Frik und würdigte sein Wirken und seine Erfolge für die Firma Schlösser: „Mit Willi Frik verabschieden wir eine Schlösser-Leitfigur in den wohlverdienten Ruhestand. Er hat unseren Vertrieb maßgeblich geprägt und wesentlich zum Erfolg der Firma Schlösser in den vergangenen Jahrzehnten beigetragen. Dabei ist Willi Frik seinen persönlichen Werten und Idealen stets treu geblieben, wofür er von unseren Kunden, Kollegen und Mitarbeitern ebenso geschätzt wurde, wie für seine exzellenten fachlichen und menschlichen Qualitäten. Wir danken Willi Frik von ganzem Herzen für seinen Einsatz sowie die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft weiterhin beste Gesundheit, Wohlergehen und alles Gute.“

Willi Frik bedankte sich für die ehrenden Worte, für die erhaltenen Geschenke und für den gemeinsam zurückgelegten Weg. Seine Empfehlung an die Firma, die beiden Nachfolger und seine Mitarbeiter ist, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzumachen. Er will die Entwicklung von Schlösser gerne weiter beobachten und freut sich auf seinen aktiven Ruhestand mit mehr Zeit für seine Hobbys und seine Familie.