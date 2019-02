Schlösser-Mitarbeiter feiern 570 Jahre Betriebszugehörigkeit

28 Mitarbeiter konnten im Laufe des vergangenen Jahres ihr Jubiläum bei der Mengener Firma Schlösser feiern. Alle Dienstjahre zusammengefasst bringen es diese 28 Mitarbeiter auf insgesamt 570 Jahre Erfahrung bei der Firma Schlösser.

Als Anerkennung wurden den Mitarbeitern am jeweiligen Jubiläumstag ihre Urkunden zusammen mit einem kleinen Präsent überreicht. „Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, so lange für ein Unternehmen zu arbeiten“, sagte Geschäftsführer Reinhard Adams und freute sich über die Treue seiner Mitarbeiter. Er betonte, wie wichtig ein solch stabiles Fundament mit langjährigen Mitarbeitern als Basis für eine konstante Firmenentwicklung ist. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Jubilaren für die langjährige Mitarbeit und das Engagement und wünsche allen noch viele spannende und erfolgreiche Berufsjahre in unserer Firma.“

Die Jubilare: 35 Jahre Betriebszugehörigkeit: Karl Konrad und Markus Vielberth; 30 Jahre: Horst Beller, Hubert Brändle, Armin Haberer, Sabine Lehmann, Petra Renz, Ingrid Steiner und Brigitte Thomma; 20 Jahre: Andreas Figliozzi, Luisa Gammel, Wolfgang Geiger, Gerd Hartmann, Markus Hartmann, Frank Hinderhofer, Raimund Lohr-Hofmann, Karina Mader, Sandra Müller und Peter Schleweck; zehn Jahre: Matthias Binder, Dirk Blumenstock, Stefan Eberhard, Rochus Heinzler, Sebastian Jäger, Erik Kerimov, Sandra Raisch, Jürgen Steiner und Jochen Steurer.

Die Schlösser GmbH & Co. KG wurde 1897 von Carl Schlösser gegründet und ist seit 90 Jahren in Mengen ansässig. Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter an zwei Standorten. Täglich werden mehr als vier Millionen Dichtungen und Stanzteile mit den Fertigungstechnologien Stanzen, Schneiden, Wasserstrahl- und Laserschneiden hergestellt.