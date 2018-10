Schlägerei: Polizei sucht Zeugen

Erst am Freitag hat sich die Polizei mit der Bitte um Zeugenhinweise zu einer Schlägerei an die Öffentlichkeit gewandt, die sich in der Nacht auf Sonntag in Mengen ereignet hat. Aus bislang unbekannten Gründen war es laut Polizei gegen 1 Uhr am Sonntag zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Mann und mehreren unbekannten Personen vor einer Bar in der Beizkofer Straße gekommen. Der stark alkoholisierte 20-Jährige schlug sich daraufhin mit einem Unbekannten, der mit einem rotem T-Shirt und einer weißen Mütze bekleidet war. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt er eine Verletzung an der Stirn. Als die Polizei gerufen wurde, entfernte sich der Kontrahent. Hinweise nimmt die Polizei Mengen unter Telefon 07572/5071 entgegen.