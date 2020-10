Schimpfwörterschubladen und Sockenweitschießen

Im Rahmen des Frederik-Tags fand hat kürzlich die erste von drei Lesungen in der Stadtbücherei Mengen stattgefunden, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Es gab für die Klasse 4 c der Ablachschule Mengen die Gelegenheit, die Kinderbuchautorin Sabine Bohlmann hautnah kennen zu lernen.

Sabine Bohlmann weckte schon bei der Vorstellung ihrer Person das Interesse der jungen Zuhörer, indem sie anhand einer Figur aus einem Harry-Potter-Film vorführte, wie sie beispielsweise Schauspielern eine deutsche Stimme gibt, heißt es in der Mitteilung. Neben ihrem Beruf als Synchronsprecherin ist sie überwiegend als Autorin tätig. Sie hatte an diesem Vormittag den ersten der drei Bände um das Kindermädchen Frau Honig und die Familie Sommerfeld mitgebracht: Frau Honig ist ganz besonders, denn sie zieht mitsamt einem Bienenschwarm bei den Sommerfelds ein, wo sie mit viel Fantasie und Magie das Leben der Familie auf den Kopf stellt. Sie bringt die Kinder, die nicht ins Bett wollen, auf einem fliegenden Teppich dorthin oder spielt mit ihnen Sockenmemory. Die übriggebliebenen Strümpfe landen beim einem Wettschießen auf der Wohnzimmerlampe.

Wohin mit den vielen Schimpfwörtern, die in einem stecken, aber nicht herausdürfen? Sie werden, kaum ausgesprochen, in die Schimpfwörterschublade gesteckt oder in Seifenblasen, die über den Köpfen der Sommerfeldkinder davonschweben.

Mehrmals las Sabine Bohlmann aus ihrem Buch „Und plötzlich war Frau Honig da“ und gab Einblicke in die Arbeit einer Autorin. Wer daheim kreativ mit Schimpfwörtern oder Socken umgehen möchte, dem empfahl die Autorin ein Schimpfwörterglas oder das Basteln von Pulswärmern und Handpuppen aus einzelnen Strümpfen.