Schillergarten soll im Juli fertig werden

Der Schillergarten in Mengen nimmt immer mehr Gestalt an und die Arbeiten schreiten gut voran. Trotzdem wird der geplante Eröffnungstermin am 21. Juni leider nicht eingehalten werden können. Das teilt die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung mit. Erst in der kommenden Woche werden die Spielgeräte angeliefert und müssen dann noch montiert werden. Zudem sind noch kleinere Pflasterarbeiten im Eingangsbereich zu erledigen.

Alle übrigen Arbeiten und Highlights des Schillergartens sind bereits erledigt: die Matschanlage steht, und alle Bepflanzungen sind fertig. Zudem sind die Relaxliegen und eine tolle Sitzgruppe im Spielplatzbereich fertig aufgestellt. Momentan werde mit der Komplett-Fertigstellung im Juli gerechnet, heißt es weiter. Ab diesem Zeitpunkt ist der Schillergarten dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Open-Air-Event „The Garden“, das ursprünglich vom 31. Juli bis 1. August dort geplant war, kann jedoch aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht stattfinden, denn laut der aktuellen Verordnung sind Veranstaltungen mit über 500 Personen bis zum 31. August untersagt.

„Ein Datum für die Einweihung des Schillergarten kann wegen der Corona-Pandemie derzeit noch nicht konkret festgelegt werden. Wir planen, die Eröffnung irgendwann im Herbst mit einem größeren Fest zu begehen. Unabhängig von der Einweihung wird der Platz aber unmittelbar nach Fertigstellung für die öffentliche Nutzung freigegeben. Die Kinder können ihn dann also sofort nutzen“, wird Bürgermeister Stefan Bubeck in der Mitteilung zititert.

Sobald also die Arbeiten des Bauhof-Teams abgeschlossen sind, kann der Schillergarten von den Bürgern besucht und vor allem der großzügige Wasserspielplatz von den Kindern genutzt werden.