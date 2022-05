Schauspieltradition reicht bis 1850 zurück

Mit einem bunten Programm und den allseits beliebten Sketchen von Loriot haben die Theaterfreunde des SV Ennetach am Samstag ihr Publikum im Bürgerhaus in Ennetach unterhalten. Es galt an diesem Abend endlich wieder auf der Bühne zu stehen und in etwas größerer Runde die Feier zum 20-jährigen Bestehen der Gruppe aus dem vergangenen Jahr nachzuholen. „Wir freuen uns einfach, dass wir nach zwei Jahren wieder auf unsere geliebte Bühne zurückkehren dürfen“, sagte Sabine Schuler, die Leiterin der Theaterabteilung.

Brand beendet 1963 eine Ära

Sie berichtete, dass das Theaterspiel in Ennetach eine sehr lange Tradition habe und urkundlich bis auf das Jahr 1850 zurückreiche. Bis 1958 gehörten die jährlichen Theateraufführungen um die Weihnachtszeit zum festen Programm des Gesangvereins Liederlust. Mit dem Brand im Gasthaus Adler anno 1963 fielen auch Teile der Theaterbühne und Requisiten den Flammen zum Opfer und so war diese Ära beendet. Rolf Gutmann machte schließlich Nägel mit Köpfen und gründete mit Hilfe von Sabine Schuler die Abteilung Theaterfreunde Sportverein Ennetach. Als Gründungstag trug man den 20. Juli 2001 in die Chronik ein.

Premiere mit „Die hölzerne Jungfrau“

Am 20. April 2002 hob sich erstmals der Vorhang zur Premiere „Die hölzerne Jungfrau“. Die vielen lobenden Kritiken ermunterten das junge Ensemble der Theaterfreunde auch im darauffolgenden Jahr ein neues Stück auf die Bühne zu zaubern. Zwiegespalten ging man in die Vorbereitung auf das 20-jährige Jubiläumsfest, erklärte Schuler die ungewisse Situation agensichts der Corona-Pandemie. Doch der Wille, ein unterhaltsames Jubiläumsfestprogramm aufführen zu wollen überwog am Ende. „Und so haben wir uns dafür entschieden kein Theaterstück einzustudieren, sondern ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm.“

Sketche mit Kultstatus

Das Saalpublikum zeigte sich begeistert vom zweistündigen Kulturprogramm, das die Theaterfreunde mit Sketchen aus der Feder von Vicco von Bülow gekonnt aufführten. Die erfrischenden Sketche sowie die Zitate und Sprüche haben Kultstatus. Der normale Wahnsinn des täglichen Lebens und die Hürden der zwischenmenschlichen Kommunikation wurden mit bissigem Humor und mimisch vollendet vom zehnköpfigen Schauspielerteam vorgetragen. Natürlich im heimatlichen Dialekt.

Gründungsväter

Sabine Schuler ging auf die Gründungsphase der Theaterfreunde ein. So habe man mit Rolf Gutmann, dem damaligen Vorsitzenden des Sportvereins den ersten Fürsprecher zur Gründung der Theaterfreunde gewinnen können. Auch Alfons Müller und ihrem Mann Paul Schuler hätten sich sehr für diese Sache eingesetzt.

Vorfreude aufs nächste Stück

Joachim Gäbele, der Vorsitzende des SV Ennetach, bezeichnete die Theaterfreunde als Aushängeschild des Sportvereins und wesentlichen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Durch die Einbeziehung anderer Abteilungen hätten die Theaterfreunde in ihren Veranstaltungen auch das Miteinander stark gefördert. Nun fiebere man bereits dem nächsten Stück entgegen.