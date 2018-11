Schüler und Senioren malen gemeinsam

Das von Schlagerstar Anita Hofmann initiierte Projekt „Begegnung von Jung und Alt“ im neuen Seniorenzentrum der Zieglerschen in Mengen schreitet voran. Die örtliche Sonnenlugerschule konnte als Kooperationspartner gewonnen werden. Bei einem Treffen der Projektpartner mit der Sängerin wurden die Planungen weiter vorangetrieben.

Es sind Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben, die die Sängerin Anita Hofmann vom Geschwisterduo Anita und Alexandra Hofmann zu dem Projekt inspiriert haben: „Ich habe mal einen Fan in einem Pflegeheim besucht, da saßen plötzlich 40 Leute und haben auf mich gewartet. Ich habe mich mit ihnen unterhalten und am Ende ‚Ave Maria‘ gesungen. Alle waren so dankbar. Und ich dachte: Was hab ich denn schon groß gemacht?“ Von diesem Erlebnis erzählt sie beim Treffen der Projektpartner. Bereits seit dem Frühjahr mit im Boot sind Mirjam App, Leiterin des neuen Seniorenzentrums, sowie Geschäftsführer Sven Lange und Regionalleiter Steffen Bucher von der Altenhilfe der Zieglerschen. Neu mit am Tisch, aber schon Feuer und Flamme für das Projekt, das die Begegnung und das Voneinander-Lernen zwischen Schülern und Senioren ermöglichen soll, waren dieses Mal Joachim Wolf, Leiter der Mengener Sonnenlugerschule, und Lehrer Florian Bayer.

Sieben Praktikanten im Haus

Zwischen der Gemeinschaftsschule mit ihren insgesamt sechs Klassenstufen und dem Pflegeheim gibt es bereits erste Berührungspunkte. „Gerade beginnt unser Projekt ‚Startklar für Klasse 8‘“, berichtet Joachim Wolf. Insgesamt 70 Schüler der 8. Klasse gehen das ganze Schuljahr über einmal pro Woche als Praktikanten in einen Betrieb ihrer Wahl. Das Seniorenzentrum der Zieglerschen, das im April diesen Jahres eröffnet wurde, begleitet insgesamt sieben Schüler. „Kein anderer Betrieb nimmt so viele Schüler in dem Projekt auf“, sagt Schulleiter Wolf. Auch Anita Hofmanns Herzensprojekt wurde von der Schule gerne aufgegriffen. Lehrer Florian Bayer und Mirjam App haben bereits erste Treffen zwischen Schülern der 5. und 6. Klassenstufe und Senioren aus dem Pflegeheim organisiert, unter anderem wurde gemeinsam gemalt. Sowohl die Schüler als auch die Senioren seien begeistert gewesen.

Mengen ist erst der Anfang, das hat Anita Hofmann sich vorgenommen. Das Projekt soll am besten deutschlandweit im wahrsten Wortsinne „Schule machen“. „Ich fänd’s schön, wenn meine Ideen keine Hirngespinste bleiben. Ich wünsche mir, dass wir das Projekt „Begegnung von Jung und Alt“ überregional im Schulsystem verankern können“, sagt sie.