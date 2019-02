Schüler und Eltern besichtigen die Schule getrennt

Die Schüler der vierten Klassen im Einzugsgebiet der Realschule Mengen haben ihre Grundschulzeit bald hinter sich und sie müssen sich entscheiden, welche weiterführende Schule sie besuchen wollen. Viertklässler aus Mengen, Hohentengen und Scheer haben in den vergangenen Wochen alle in den laufenden Betrieb der Schulen „hineingeschnuppert“ und Unterricht und Arbeitsweise einer weiterführenden Schule gesehen. Vor der endgültigen Schüleranmeldung bietet die Realschule am Dienstag, 19. Februar, um 18 Uhr noch einen Informationsabend für künftige Fünftklässler und deren Eltern an. Dort können sie weitere Einblicke in die Realschule Mengen und ihre Angebote bekommen.

Dabei werden Schüler und Eltern getrennt durch die Schulgebäude geführt. Begleitet werden die Schülergruppen von älteren Realschülern, die den Kindern zeigen, wo sich die Klassenzimmer der jüngeren Schülern befinden, was in den Fächern Musik, Kunst, Technik, BNT, und Medienbildung gemacht wird. Dabei dürfen die Kinder an verschiedenen Stationen selbst etwas produzieren oder ausprobieren: in der Küche wird gebacken, in Technik gefräst, im PC-Raum gestaltet und im naturwissenschaftlichen Bereich wird experimentiert. Schulhund „Lana“ darf gestreichelt werden; er wird den Kindern seine Pfote entgegenstrecken und „Herrchen“ Andreas Beck erzählt, was Lana in der Schule für Aufgaben erfüllt.

Für die Eltern, die von Lehrern der Realschule durchs Haus geführt werden, gibt es außerdem noch einen Kurzvortrag von Schulleiterin Mechtild Kniele über die Realschule Mengen. Beratungslehrerin Heike Schmid erzählt, in welchen Bereichen ihre Hilfe sinnvoll und nützlich ist. Auch der Förderverein der Realschule Mengen ist mit einem Stand vertreten und wirbt um Mitlieder. Im Anschluss an den Rundgang gibt es noch die Möglichkeit, sich im Foyer des Altbaus im lockeren Gespräch auszutauschen und von der Schülermitverantwortung servierte Appetithappen zu sich zu nehmen. Im Anschluss an die zwei informativen Stunden ist noch Entscheidungszeit bis Mitte März, wenn dann die endgültige Anmeldung für eine weiterführende Schule stattfindet.