Schüler schreiben eine Abenteuergeschichte weiter

Abenteuer faszinieren die meisten Kinder- und Jugendlichen. Ein selbst gebautes Kanu zum ersten Mal zu Wasser lassen – diese Szene hat auch die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule am Montag zu eigenen spannenden Geschichten inspiriert. Sie nahmen an der Aktion zum Welttag des Buches in der Buchhandlung Rettich teil.

Eifrig schrieben die Schüler der fünften bis neunten Jahrgangsstufe die Geschichte der „Mississippi-Bande“ von David Morisonotto weiter, deren Anfang ihnen Buchhändlerin Marianne Schreiber zuvor vorgelesen hatten. Die Bleistifte flitzen nur so über die Seiten, dass die Lehrerinnen tatsächlich die Zeit im Blick haben mussten, damit die Schüler auch noch die verschiedenen Stationen mit Rätseln absolvieren konnten.

Marianne Schreiber beteiligt sich schon seit vielen Jahren an der Aktion zum Welttag des Buches. Der ist von der Unesco Generalkoferenz auf den 23. April gelegt worden, der auch der Todestag von Shakespeare und Cervantes ist. In diesem Jahr haben sich neben der Astrid-Lindgren-Schule auch Klassen der Göge-Schule, der Realschule Mengen und der Gräfin-Monika-Schule aus Scheer angemeldet. „Die meisten Kinder sind sehr aufgeschlossen und machen gerne mit“, sagt Schreiber. Dass es am Ende für jeden auch noch ein Buch als Geschenk gebe, freue die meisten wirklich. „Diesmal gibt es eine Geschichte über das Skateboardfahren“, sagt sie und merkt gleich, wie einige Schüler aufmerksamer werden. Ab diesem Jahr ist das Buch um einen 30-seitigen comicähnlichen Teil ergänzt worden, um auch Kindern, die gerade erst die deutsche Sprache lernen, ein Angebot zu machen.

Eine Schulstunde tauchen die Schüler in die Welt der Bücher ein. Weil nicht in allen Familien zuhause gelesen wird, sind manche von ihnen zum ersten Mal in der Mengener Buchhandlung. Mit großen Augen blättern die einen Jungen in einem Buch über Feuerwehrfahrzeuge, während andere ein mit Tierfotos entdeckt haben. „Es wäre schön, wenn einige wiederkommt“, finden auch die Lehrerinnen.