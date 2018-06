Schüler informieren sich bei Unternehmen

In welchen Fächern muss ich gut sein, wenn ich eine Ausbildung als Industriemechaniker machen will und wann mache ich am besten ein Praktikum im Vorfeld? Am Montag haben Schüler aus Mengen und der Umgebung die Möglichkeit, beim Aktionsabend Berufsorientierung der Realschule Mengen mit Auszubildenden und Mitarbeitern von mehr als 30 Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

Nachdem die erste Auflage des Aktionsabends im vergangenen Jahr ein Erfolg gewesen ist, haben Schulleiterin Mechtild Kniele und Clemens Sproll, der als Lehrer für die Berufsorientierung verantwortlich ist, wieder zahlreiche Unternehmen eingeladen, um Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen und mit potenziellen Kandidaten Kontakt aufzunehmen.

Das Angebot ist breit gefächert und vorgestellt werden sehr viele ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe im Bereich von Dienstleistung, Handwerk und Industrie. Auch viele weiterführende Schulen sind vor Ort und zeigen ihr Angebot einer schulischen Ausbildung auf. „Die Tatsache, dass an diesem Abend sehr viele Auszubildende ebenfalls Rede und Antwort stehen, macht es vor allem den Schülern leichter, ins Gespräch zu kommen“, so Kniele.

Die Neuntklässler der Realschule haben sich im Unterricht intensiv mit dem Thema Berufsorientierung auseinandergesetzt. Sie haben im Vorfeld festgelegt, bei welchen Unternehmen sie sich auf jeden Fall informieren wollen und welche Fragen für sie wichtig sind. „Wir binden die Eltern an diesem Abend mit ein, denn die haben oft noch ganz andere Fragen“, sagt Kniele. Auch Schüler der Sonnenlugerschule werden am Infoabend teilnehmen. „Jeder interessierte Schüler, egal von welcher Schule, ist herzlich eingeladen.“

Der Aktionsabend Berufsorientierung findet am Montag, 2. Mai, von 17 bis 20 Uhr in den Räumen der Realschule Mengen statt.