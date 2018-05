Schüler informieren sich über Ausbildungsberufe

Alle Schüler der Mengener Schulen und ihre Familien sind für Montag Aktionsabend Berufsorientierung in die Realschule Mengen eingeladen. Von 17 bis 19 Uhr präsentieren sich 35 Betriebe, Einrichtungen und weiterführende Schulen und geben interessierten Schülern Informationen zu Ausbildungsberufen und anschließenden Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die abendliche Veranstaltung findet bereits zum vierten Mal statt. Schulleiterin Mechtild Kniele und ihr Berufsorientierungsteam haben die Erfahrung gemacht, dass auch der Seite der Eltern ein großer Informationsbedarf besteht. Schließlich sind sie auch ein wichtiger Entscheidungsträger, wenn es um die berufliche Zukunft ihrer Kinder geht. Deshalb startet die Bildungsmesse erst um 17 Uhr, um auch Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen.

Die Realschüler der Klassen 8 und 9 werden sich auf den Abend vorbereiten, in dem sie Fragen sammeln, die sie den auf der Messe anwesenden Personalchefs, Auszubildenden und Behördenvertretern stellen wollen. Auch eine Liste der Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Handwerk und Industrie, die sie kennenlernen wollen, sollten sie zusammenstellen. Dass an diesem Abend sehr viele Auszubildende ebenfalls Rede und Antwort stehen, macht es den Schülern leichter, ins Gespräch zu kommen.

Worüber sich die Realschule Mengen als Veranstalter auch sehr freut, ist die Tatsache, dass viele ehemalige Schüler vor Ort sind, die entweder eine Ausbildung machen oder diese bereits vor Jahren absolviert haben und bereits Personalverantwortung tragen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben schult zur ergänzenden Berufsorientierung an Schulen Ausbildungsbotschafter und Senior-Ausbildungsbotschafter. Diese bringen eine ausreichende persönliche und fachliche Eignung mit, um Schüler und Eltern authentische Einblicke in ihre Berufe zu geben, sowie Chancen und Möglichkeiten der dualen Ausbildung aufzuzeigen. Zwei dieser Ausbildungsbotschafter werden am Aktionsabend Berufsorientierung vor Ort sein. In seinem Vortrag um 17.30 Uhr wird Dirk Reiner, Personalverantwortlicher der Firma Knoll seinen Schwerpunkt auf berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten legen.