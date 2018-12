Schüler besuchen Tigerenten-Club

Die Aufregung bei den Fünft- und Sechstklässlern des Gymnasiums Mengen ist groß gewesen, als der Bus ganz früh morgens in Richtung Göppingen rollte. Das Ziel war das Studio des Tigerenten-Clubs. In der Sendung treten zwei Gruppen – Tigerenten und Frösche – gegeneinander an. Die Mengener gingen als Frösche im grünen T-Shirt an den Start. Drei Vertreter der Schule, Kira Schultz, Karla Schlegel und Noel Wohlwender sowie ihre Lehrerin Johanna Tritschler bekamen im Tonraum die Mikrofone angelegt und Regieanweisungen erklärt.

Studiogast in dieser Sendung war die Polarforscherin Antje Boetius, die nicht nur die Arktis, speziell die Tiefsee im hohen Norden, erforscht, sondern den Kindern sogar ermöglichte, sich live mit einem Forscher am Südpol zu unterhalten. Angefeuert von den Moderatoren Jessica Lange und Johannes Zenglein sowie von ihren Klassenkameraden lieferten sich die Teams spannende Wettkämpfe. Zum großen Finale trat schließlich Kira an. Der Ritt auf der ungestümen Rodeo-Ente ist der Höhepunkt der Sendung und entscheidet darüber, welches Team gewinnt.