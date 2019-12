Schüler bestehen Ausbildung zu Sportmentoren

Das Schulamt Kreis Sigmaringen hat im November und Dezember insgesamt 21 Schulsportmentoren ausgebildet. Sie sind zukünftig dazu aufgerufen, den Sportunterricht an ihren Schulen zu unterstützen.

Unter der Leitung von Daniel Block (Schulverbund Bad Saulgau) trafen sich Mädchen und Jungen aus verschiedensten Schularten der Region an drei Tagen an der Sonnenlugerschule in Mengen, welche sich dankenswerter Weise zum wiederholten Male als attraktiver Standort auszeichnen konnte: Sporthalle, Seminarraum und Mensa waren stets auf kurzen Wegen zuverlässig erreichbar.

Ziel der Sportmentorenausbildung ist es, sportlich interessierte und verantwortungsbewusste Jugendliche damit vertraut zu machen, sich aktiv am Sportunterricht der Schule zu beteiligen. Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem die Unterstützung des Sportlehrers im Unterricht und das Beaufsichtigen außerunterrichtlicher Angebote wie Pausen- oder Freizeitsport. Darüber hinaus hilft der Sportmentor bei Sporttagen und ist in der Lage, eine Mannschaft bei auswärtigen Turnieren mitzubetreuen.

In den ganztägigen Lehrgängen wechselten sich theoretische Einheiten mit praxisnahen Übungen ab. Natürlich kam bei all dem Eifer, mit dem die Jugendlichen stets dabei waren, der Spaß nicht zu kurz. Am dritten Lehrgangstag konnten die angehenden Schulsportmentoren ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die Gelegenheit bekamen, mit Mittelstufenkindern das Gelernte praktisch anzuwenden und sich in ihrer Rolle zu bewähren. Als Zeugnis der Ausbildung erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde sowie ein Schulsportmentoren-T-Shirt.

Folgende Schüler haben die Mentorenausbildung bestanden:

Schulverbund Lauchertal: Paulina Knaus, Alina Czanek; Staufer Gymnasium Pfullendorf: Nico Schlachter, Maxim Krebs; Reinhold-Frank Schulzentrum Ostrach: Anne Sophie Hofmann, Adrian Motsch, Tugce Yilmaz, Silvio Schwartz; Bilharzschule Sigmaringen: Luis Strobel, Fynn Hermeling, Soraya Echsle; Schulzentrum Stetten am kalten Markt: Elia Ruf, Lina Siber, Melina Buhl, Milena Wassmer; Sechslindenschule Pfullendorf: Jonathan Joos, Eric Hettich; Sonnenlugerschule Mengen: Hannes Bücheler, Nathalie Reiter, Raphael Lotzer, Lena Michelberger