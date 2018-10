Schächerkapelle erstrahlt in neuem Glanz

Die Schächerkapelle in Blochingen am Ortsausgang in Richtung Scheer ist renoviert worden. Da das Dach nicht mehr dicht war und der Putz teilweise lose, hat Reinhold Knaus einige seiner Nachbarn gefragt, ob sie ihm helfen würden, es zu renovieren und stieß auf viele offene Ohren und helfende Hände.

Durch den Blochinger Ortsvorsteher Heiko Emhart informierte Knaus die Stadt Mengen über seine Pläne, da die Kapelle städtisches Eigentum ist. Die Stadtverwaltung übernahm daraufhin bereitwillig die Kosten für das Material. Zu Beginn wurde das Dach vermessen und das Gebälk zugesägt, bevor das neue Dach aufgerichtet und eingedeckt werden konnte.

Beim Entfernen des Putzes wurden zudem teilweise verfaulte Grundbalken entdeckt, durch die die Kapelle in absehbarer Zeit zusammengebrochen wäre. So mussten auch diese ersetzt und das Fundament zusätzlich abgegraben und neu ausbetoniert werden.

Anschließend konnte der gesamte Putz neu aufgezogen, die Wände frisch gestrichen und der Boden gefliest werden. Auch die Heiligenfiguren wurden abgewaschen und die Kreuze sowie die Holzverschalung abgeschliffen und neu gestrichen. Die Firmen Zimmerei Saile aus Levertsweiler, Kieswerk Weimar aus Jettkofen, Kieswerk Müller aus Ostrach und Gerüstbau Nußbaum aus Blochingen unterstützten die Ehrenamtlichen durch kostenlose Bereitstellung von Materialien sowie Werkzeuge und Arbeitsstunden.

Herr Pfarrer Kuchelmeister hat dann die Schächerkapelle geweiht. Viele Blochinger waren gekommen, um das Kleinod zu bewundern. Der Kirchengemeinderat bedankte sich bei den Helfern für ihren Einsatz.