SC Mengen hält Mitgliederversammlung ab

Im Matchpoint Mengen fand die Jahreshauptversammlung des SC Mengen statt, eröffnet durch Sandra Schauenburg. Sie blickte zurück auf die vergangenen zwei Jahre, in denen Corona viele Einschränkungen für den Club mit sich brachte. Nichtsdestotrotz konnten die Mitglieder im Rahmen der Möglichkeiten und unter Einhaltung der Coronabedingungen schöne gemeinsame Momente erleben. Bemerkenswert ist hierbei auch der Anstieg der Mitgliederzahlen, vor allem aufgrund des Zuwachses an Jugendspielern. Ganz besonders bedankte sich die erste Vorsitzende deshalb bei Leni Gallauer, die auch in diesem Jahr wieder sehr engagiert in der Jugendarbeit tätig war. Außerdem kümmerte sie sich erneut um die Gestaltung, Erstellung und Organisation des Matchball-Heftes. Als Dank für ihr Engagement überreichte Sandra Schauenburg ihr einen Blumenstrauß. Anschließend erfolgte der Bericht des Kassenwarts Alfred Späh. Dem folgte der Bericht der Kassenprüfung durch Gerhard Fürst und die Entlastung der Kassenführung, welche einstimmig beschlossen wurde. Ebenso wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Späh bedankte sich für langjährige Zusammenarbeit, da er sein Amt als Kassierer niederlegte. Seiner Nachfolgerin Nicola Beckert sagte er seine Unterstützung bei zukünftigen Fragen und Anliegen zu. Auch Sandra Schaunburg bedankte sich bei Alfred Späh für das jahrelange Engagement als Kassierer und überreichte ihm gemeinsam mit Josef Lutz ein Präsent der Vorstandschaft.

Den sportlichen Rückblick der vergangenen zwei Jahre übernahm der Sport- und Jugendwart Jürgen Gallauer. In der Sommersaison nahmen die neun gemeldeten Mannschaften wegen der Pandemie nicht an den Rundenspielen teil, was sich glücklicherweise 2021 änderte. Alle Mannschaften traten an und vor allem das Team der Damen 60, Herren 70 und der ersten aktiven Damenmannschaft waren besonders erfolgreich. Alle beendeten die Saison auf dem ersten Tabellenrang und die Damen 60 und Herren 70 stiegen auch auf. Für die Winterhallenrunde waren diese Saison drei Teams gemeldet, Die Damen (aktiv) wurden mit 4:0 Siegen souverän Meister und die Herrenmannschaft konnte mit 2:2 Spielen auch ein gutes Ergebnis erzielen. Die Damen 40 sind Tabellenführer mit 2:1 Punkten.

Als nächstes wurden einstimmig gewählt: Sandra Schauenburg als 1. Vorsitzende, Josef Lutz als 2. Vorsitzender, Romina Wolfert als Pressewart, Jürgen Gallauer als Sport- und Jugendwart, Nicola Beckert als Kassiererin und Gerhard Fürst und Andreas Gronbach als Kassenprüfer. Zusätzlich wurden Severin Fürst, Alfred Späh und Gerhard Fürst als Ausschussmitglieder gewählt.

Als letztes wurden Peter und Isabel Welker, Jens Sauter, Sandra Schauenburg, Eva Eßer und Markus Reutter für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.