SC Mengen eröffnet die Freiplätze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 28. April konnten die Freiplätze des SC Mengen eröffnet werden. Eingeläutet wurde die Freiplatz-Saison durch die Kleinsten im Verein, die wie jeden Freitag zahlreich zum ersten Training unter freiem Himmel erschienen. Sie sind es auch, die am 14. Mai das erste Rundenspiel der Saison absolvieren. Der Club drückt seinen Nachwuchsspieler*innen die Daumen und hofft, dass sich der Trainingsfleiß der vergangenen Monate auszahlt. Ebenfalls am 14. Mai starten die Damen 50 beim ersten Auswärtsspiel in Sigmaringen in die Sommersaison 2022. Auch ihnen wünscht der Club eine erfolgreiche Saison mit schönen Begegnungen.

Die aktiven Spielerinnen und Spieler müssen noch bis Ende Juni auf ihre ersten Rundenspiele warten, trainieren von nun an aber auch auf den Freiplätzen. Um sich bereits jetzt an die Bedingungen zu gewöhnen, veranstalteten die Spielerinnen der Damen 1 mit ihrer Mannschaftsführerin Jana Lutz ein Freundschaftsspiel gegen die Herren des Clubs. Am Sonntag, 8. Mai um 11 Uhr fand die Begegnung statt. Nach teilweise sehr knappen Einzeln, von denen zwei durch Matchtiebreaks entschieden wurden, stand es 4:2 für die Herren, welche auch alle drei Doppel für sich entscheiden konnten. Abgerundet wurde dieser erfolgreiche Saisonvorbereitungstag mit einem gemeinsamen Essen im Matchpoint.

Bereits vor der Eröffnung der Freiplätze konnte der Club wieder die schweizerische Mannschaft, welche seit fast zehn Jahren ihr Trainingslager in Mengen absolviert, auf der Anlage begrüßen. Auch in diesem Jahr konnte so ein kleines internationales Turnier gespielt werden.

Bestens vorbereitet und hoch motiviert starten also nun alle Clubmitglieder in die Sommersaison 2022!