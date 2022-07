SC Mengen beendet Sommersaison 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der vergangenen Woche fanden die letzten Rundenspiele der Saison statt. Besonders erfolgreich beendeten die aktiven Damen die Saison. Die zweite Damenmannschaft spielte auf der Anlage der TA SV Langenenslingen 2 bei enorm hohen Temperaturen. Der erste Tabellenrang war den Damen an diesem Spieltag nicht mehr abzunehmen, da sie als einzige Mannschaft immer noch ungeschlagen waren. Mit einem klaren 7:2-Sieg riss auch diese Erfolgsserie nicht ab und somit steigen sie in die Bezirksliga auf.

Ebenfalls ungeschlagen steht die erste Damenmannschaft nach ihrem 9:0-Sieg gegen den TC Bad Schussenried an der Spitze der Tabelle der Bezirksoberliga. Die Damen werden in ihrem noch anstehenden Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga kämpfen.

In der Verbandsstaffel, in welcher die Mannschaft der Damen 40 spielten, kam das Gewinnerteam am Ende des Spieltages ebenfalls aus Mengen. Gegen den TC Kirchheim/ Teck 1 konnten sie sich auf heimischer Anlage mit einem 4:2 durchsetzen. Sie beenden die Saison auf Platz zwei der Tabelle.

Auf dem dritten Tabellenrang der Kreisklasse steht am Ende der Saison die erste Herrenmannschaft. Zu Gast beim TC Bad Buchau 1 führten sie bereits 5:1 nach den Einzeln und anschließend konnten sie auch zwei Doppel für sich entscheiden. Mit dem dritten Sieg der Saison konnten sie zufrieden nach Hause fahren.

Leider weniger erfolgreich lief es an diesem Spieltag für die zweite Herrenmannschaft, die sich mit einem 1:8 gegen den TC Bingen 1 geschlagen geben musste. Auch die Damen 60 verloren ihr letztes Spiel der Saison auf der Anlage der TA TV Wissgoldingen 2 mit 1:5. Ebenfalls eine Niederlage erlitten die Herren 70 und die Junior*innen U15.

Alles in Allem beendet der SC Mengen die Saison mit einem Absteiger, eventuell zwei Aufsteigern und vielen Mannschaften mit soliden Leistungen in ihren Klassen. Diese erfolgreiche, unbeschwerte und endlich wieder durchgeführte Saison wollen die Clubmitglieder am kommenden Samstag, den 30. Juli beim alljährlichen Sommerfest im Matchpoint Mengen feiern.