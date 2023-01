Mehrzweckhalle ist fertig saniert, lässt aber einige Wünsche offen

Schon seit fast einem Jahr wird in der sanierten Mehrzweckhalle in Blochingen schon wieder trainiert. Trotzdem hielten es die Verantwortlichen von Stadt- und Ortsverwaltung für wichtig, den Abschluss der Arbeiten mit einer offiziellen Einweihungsfeier zu begehen. Schließlich - so betonte es Bürgermeister Stefan Bubeck in seiner Rede am Sonntag - sei die Generalsanierung mit Gesamtkosten von rund drei Millionen Euro die größte Investition in der Geschichte des Ortsteils.

Pontian Wasswa segnet die Halle

Nach einem feierlichen Gottesdienst und der anschließenden Hallenweihe durch Pfarrvikar Pontian Wasswa, eröffnete die Musikapelle Blochingen den festlichen Reigen. Der Bürgermeister zog ein positives Fazit zu dieser Baumaßnahme. Die ersten Feste seien schon wieder in der Halle gefeiert worden. Er dankte allen, die zum Gelingen dieser Generalsanierung und des Umbaus beigetragen haben.

Bauwerk wurde 1975 errichtet

Bubeck blickte zurück: Die Mehrzweckhalle wurde 1975 gebaut und war nach 45 Jahren sowohl energetisch, als auch von der Technik her gesehen am Ende. Die Halle erfüllte weder die gesetzlichen Bestimmungen des Brandschutzes noch die der Versammlungsstättenverordnung, auch ein barrierefreier Zugang fehlte. An einer Generalsanierung habe letztlich kein Weg vorbei geführt.

So lange dauern Planung und Umsetzung

Die ersten Überlegungen zur Generalsanierung entstanden 2015 im Zusammenhang mit dem Wunsch der örtlichen Vereine und des Ortschaftsrats ein Stuhllager anzubauen. Diese Erweiterung sollte in das Gesamtkonzept passen, sodass der Stadtrat im Juni 2015 das Architekturbüro Guido Vogel mit der Vorentwurfsplanung beauftragt hat.

Auch wenn nicht alle Wünsche verwirklicht werden konnten, sind wir froh, dass der Stadtrat diesem Bauvorhaben zugestimmt hat und freuen uns über unsere grundsanierte Mehrzweckhalle im Ort. Heiko Emhart

Im Februar 2016 wurde der erste Entwurf vom Ortschafts- sowie dem Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen und der Baubeschluss für den vorgezogenen Anbau des Stuhllagers mit rund 80.000 Euro einschließlich Eigenleistungen im Wert von rund 22.500 Euro gefasst. In ihrer Sitzung am 7. Mai 2019 fasste der Mengener Stadtrat den Baubeschluss auf der Basis der vorgelegten Entwurfsplanung und der Kostenberechnung in Höhe von 2,973 Millionen Euro. Für das Bauvorhaben wurden 20 Prozent Zuschüsse aus mehreren Förderprogrammen gewährt.

Bühnenfläche wird vergrößert

Trotz der Zwänge, die durch das Bestandsgebäude vorgegeben waren, konnte der vorhandene Raum effizienter genutzt und somit die Funktionalität optimiert werden. Es ist gelungen, die Bühne von 40 auf 66 Quadratmeter zu vergrößern, was einem Platzgewinn von 64 Prozent entspricht.

Ein Lob zollte Bubeck dem verantwortlichen Architektenbüro von Guido Vogel, dem es mit seinem Team gemeinsam gelungen sei, eine finanzielle Punktlandung zu erzielen. Denn die im April 2019 geschätzte Kostensumme reichte aus, um die Generalsanierung der Blochinger Mehrzweckhalle zu realisieren.

Photovoltaik auf dem Dach war nicht möglich

Architekt Guido Vogel bedankte sich für das ihm und seinem Team entgegengebrachte Vertrauen, die Sanierungsarbeiten der Mehrzweckhalle Blochingen verantwortlich umzusetzen. Dabei wurden auch unterschiedlichste Dachvarianten geprüft und durchgerechnet. Auf die fest eingeplante Photovoltaikanlage musste leider verzichtet werden, da die Statik des Daches dies nicht zuließ. Stattdessen wurde eine Solaranlage für das Warmwasser installiert. Im März 2020 startete die Baumaßnahme mit dem Ausräumen und Entkernen des Gebäudes.

Lange Lieferzeiten

In den folgenden Monaten wurden die geplante Sanierung umgesetzt und im Januar 2022 konnte im Gebäude schon wieder Schulsport betrieben werden. Die Umsetzung der Sanierungsarbeiten erfolgte überwiegend durch regionale Handwerker, die durch Ausschreibung ihre Aufträge erhielten. Bedingt durch die extreme Auslastung aller Beteiligten, sowie den langen Lieferzeiten und der Corona-Pandemie verlängerte sich die Umsetzung auf zwei Jahre, erklärt Guido Vogel.

Nicht alle Wünsche wurden realisiert

Ortsvorsteher Heiko Emhart ging auf die wertvollen Anregungen und Wünsche vonseiten der Bevölkerung ein. Nicht alle konnten berücksichtigt werden, teilt Heiko Emhart mit.

Da es sich bei einer Sanierung nicht um einen Neubau, sondern „nur“ um einen Umbau eines Bestandsgebäudes handelte, konnte nicht ganz frei geplant und alles Wünschenswerte berücksichtigt werden. So mussten Zwänge beachtet und Kompromisse eingegangen werden.

Moderne Ausstattung

„Auch wenn nicht alle Wünsche verwirklicht werden konnten, sind wir froh, dass der Stadtrat diesem Bauvorhaben zugestimmt hat und freuen uns über unsere grundsanierte Mehrzweckhalle im Ort, die dem Stand der Technik entsprechend mit einer modernisierten Toilettenanlage, einem zeitgemäßen Küchen- und Ausschankbereich sowie einem verbesserten Schallschutz inklusive einer neuen Beschallungsanlage und mit einer umfänglichen Bühnentechnik ausgestattet wurde“, sagte Emhart. Hierfür gebühre allen Entscheidungsträgern, den federführenden Gremien sowie allen Blochinger Vereinen mit all den vielen einzelnen Personen die sich tatkräftig in die Sanierungsarbeiten mit eingebracht haben, ein herzlicher Dank.