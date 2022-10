Samuele Giardullo überzeugt mit versierter Spieltechnik

Am vergangenen Wochenende fand in den Räumen der Stuttgarter Musikhochschule der 67. Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbandes Baden-Württemberg sowie des pädagogischen Förderkreises des Tonkünstlerverbandes statt. Dieser jährlich stattfindende Wettbewerb dient ebenfalls wie der Wettbewerb Jugend musiziert der Förderung junger Musikerinnen und Musiker und soll einen Anreiz zur stetigen Weiterentwicklung am Instrument schaffen. Die diesjährigen Wertungskategorien erstreckten sich auf die Fächer Klavier, Bläser und Bläser-Kammermusik sowie Gitarre/E-Gitarre und Gitarrenensembles bis zu vier TeilnehmerInnen. Insgesamt nahmen 139 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Land Baden-Württemberg im Alter von 6 bis 20 Jahren am Wettbewerb teil.

Auch die Jugendmusikschule Mengen war mit Samuele Giardullo, aus der Gitarrenklasse von Bernd Geisler, beim Wettbewerb vertreten. In der Kategorie Gitarre(Solo) trat er in der Alterskategorie 1c vor die Juroren. In seinem rund 10min Wettbewerbsprogramm, das aus zeitgenössischen Kompositionen bestand, überzeugte Samuele durch technische sowie musikalische Finesse. Seine versierte Spielweise wurde von den drei Juroren mit einem ausgezeichneten 2. Preis prämiert.